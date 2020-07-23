智慧經營／創王光電董座朱克泰 自創紅綠燈管理哲學

經濟日報 / 張瑞益
創王董座朱克泰 記者李珣瑛／攝影
創王董座朱克泰 記者李珣瑛／攝影

創王光電董事長朱克泰是台灣顯示器相關產業中，引領技術發展的先驅。朱克泰早年赴美攻讀學位，就業一段時間回台加入顯示器及面板產業，目前對創王的管理以美式風格為主，他自創一套紅綠燈管理方式，當公司管理上出現黃燈，就努力讓黃燈變回綠燈，他說，也歡迎紅燈，因為紅燈修正之後，常常會有意想不到成果。

進軍面板 返台創業

朱克泰1987年在美國達拉瓦大學取得電機博士學位，之後進入杜邦總公司中央研發部門任職，對於多數人來說，取得美國博士學位，並能夠任職於世界重要的杜邦公司，已經算是人生的勝利組，當年選擇回台加入面板及顯示器產業的發展，朱克泰說：是為了證明自己。

朱克泰說，杜邦是一家偉大的公司，成立至今已230年，生活隨手看得到的很多東西都是由杜邦研發出來的，例如尼龍、鐵佛龍、防火材質、防彈材質及萊卡布料，當年有幸成為中央研發部門的一員，「我常想，杜邦有這麼多偉大的發明，我卻沒有很具體的貢獻，有了這樣的想法後，常覺得內心空虛，覺得應該為證明自己做一些什麼」。

當時全球的顯示器產業正從傳統的CRT走向LCD，朱克泰決定回台進入當時的達碁科技，之後，陸續轉戰台灣科技界公司。他說，「為的就只是想證明自己。若以薪資來看，我回台時的薪資，只有杜邦給我的40%，但決定回台時，我想都沒想薪資問題，當時只想回台創造一片天，再毫不心虛的去享受那一片天。」

找出問題 扭轉頹勢

在管理風格上，由於朱克泰從讀書到杜邦任職，長達十餘年在美國，使得他對創王科技的管理也是屬於美式風格。朱克泰說，創王每周會進行一個公司所有部門都要參與的大型會議，每一個部門都要在這個會議上，提出目前所有進行的專案，而我們把專案情況分成紅燈、黃燈及綠燈三種，綠燈就是進展順利，一切都按規劃進行中，黃燈就是該專案出現狀況；而紅燈就是專案幾乎接近失敗。

朱克泰笑說，其實每次舉行這個會議，我最重視的是黃燈、其次是紅燈，再來才是綠燈。因為，黃燈代表專案有狀況出現，需要積極去了解之後，找出問題、再以公司的最大資源投入，希望未來能將黃燈再轉回到綠燈。

至於紅燈，朱克泰說，很多人不喜歡失敗，我們雖然也努力將黃燈轉為綠燈，但是我一直認為，「失敗才是成功的前身」，所以，出現紅燈之後，才是我們真正開始面對另一個問題的探討，我們也藉由多次的紅燈，找出問題之後，另外找出方法解決問題，最後甚至以此申請全球專利權。

目前創王已獲證的全球專利權有70幾個，申請中的專利也有184個，其中有不少都是透過這樣模式發展出來，對創王未來的營運而言都是相當重要的智慧財產。

杜邦 顯示器 薪資

延伸閱讀

瑞基新冠肺炎檢測設備與試劑 獲衛福部輸出許可

工研院新冠肺炎檢測儀僅易開罐大小 40分鐘結果出爐

新冠肺炎40分鐘判定 工研院檢驗系統僅可樂罐大小

「低買高賣」掏空公司700多萬元 鈺緯科技負責人遭法辦

相關新聞

愛普生搶市 和碩、友達受惠

愛普生（Epson）搶進中大型辦公室用的免加熱極速印表機市場， 今年在高階辦公室用機種占比將上升至全台第三大；愛普生今年...

中華電 推智慧視訊會議

中華電信（2412）強打5G網路，昨（22）日宣布，結合5G技術，以HiNet視訊會議平台為中心，推出HiNet「智慧視...

智慧經營／創王光電董座朱克泰 自創紅綠燈管理哲學

創王光電董事長朱克泰是台灣顯示器相關產業中，引領技術發展的先驅。朱克泰早年赴美攻讀學位，就業一段時間回台加入顯示器及面板...

聯電為何慘輸台積電？他揭關鍵：西進陸、根留台灣

聯電與台積電是台灣晶圓代工廠2大龍頭，聯電榮譽董事曹興誠、台積電創辦人張忠謀曾被譽為「台灣半導體雙雄」，近期因「在台灣存在感」引發網友討論。對此...

經濟解析／雙蔡共治 譜寫聯發科市值兆元傳奇

聯發科(2454)市值突破兆元，躋身台股市值第三大公司，僅次於台積電、鴻海，外資更是大幅調高目標價，喊到1,200元，執...

工研院創新雷射矯正技術 攜手醫材商研發新眼科醫療

網路資訊時代現代人人手一機，無論年齡層皆高頻率使用3C產品，卻也導致近視人口大增，雖已經可以透過無刀雷射進行矯正，但工研...

緯創結盟微軟 強攻AI

緯創（3231）昨（21）日宣布與微軟人工智慧（AI）研發中心策略合作，成立創新產品辦公室，緯創集團將由硬轉軟，以迎戰紅...

仁寶法人董事 許介立出任

仁寶（2324）昨（21）日公告，法人董事（金寶電子）代表人由原來的沈軾榮改派為許介立。另外，金仁寶集團旗下電源供應器廠...

台灣之星 攻線上教育

台灣之星（3157）看準5G將為教育領域掀起一場革命性的浪潮，帶動在線授課、移動學習、人機互動、人工智慧、智慧校園等新趨...

亞太電 採購白牌5G設備

亞太電信（3682）宣布，攜手國際夥伴IP Infusion、優達科技及富鴻網，聯手布局新世代5G網路，採購數千台白牌風...

鴻海陸廠「四化」培訓人才

鴻海集團大陸廠區菁英幹部培訓啟動，因應新冠肺炎疫情的防疫，今年擴大結合線上課程。鴻海集團董事長劉揚偉在培訓儀式上以視訊方...

鴻海分割佛山子公司 提升效益

鴻海昨（21）日公告，代子公司佛山普立華科技公司公告董事會決議分割事宜，預定今年底將該公司分割並新設為佛山市普立達科技公...

熱門新聞

整理包／浪漫客庄旅遊券上午9時開放登記 時間一到卻卡關

王朝大酒店賣268億 這位嘉義鄉親狂賺近200億

浪漫客庄旅遊券卡卡 客委會道歉並籲分流登記

離島宜花東人潮爆棚 交通部暫緩地方觀光行銷補助

身分證尾數沒中藝FUN券 他悲歎「遭國家放棄」

浪漫客庄旅遊券整天登不進去 民眾：像遇到詐騙集團

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。