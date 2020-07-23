智慧經營／創王光電董座朱克泰 自創紅綠燈管理哲學

創王光電董事長朱克泰是台灣顯示器相關產業中，引領技術發展的先驅。朱克泰早年赴美攻讀學位，就業一段時間回台加入顯示器及面板產業，目前對創王的管理以美式風格為主，他自創一套紅綠燈管理方式，當公司管理上出現黃燈，就努力讓黃燈變回綠燈，他說，也歡迎紅燈，因為紅燈修正之後，常常會有意想不到成果。

進軍面板 返台創業

朱克泰1987年在美國達拉瓦大學取得電機博士學位，之後進入杜邦總公司中央研發部門任職，對於多數人來說，取得美國博士學位，並能夠任職於世界重要的杜邦公司，已經算是人生的勝利組，當年選擇回台加入面板及顯示器產業的發展，朱克泰說：是為了證明自己。

朱克泰說，杜邦是一家偉大的公司，成立至今已230年，生活隨手看得到的很多東西都是由杜邦研發出來的，例如尼龍、鐵佛龍、防火材質、防彈材質及萊卡布料，當年有幸成為中央研發部門的一員，「我常想，杜邦有這麼多偉大的發明，我卻沒有很具體的貢獻，有了這樣的想法後，常覺得內心空虛，覺得應該為證明自己做一些什麼」。

當時全球的顯示器產業正從傳統的CRT走向LCD，朱克泰決定回台進入當時的達碁科技，之後，陸續轉戰台灣科技界公司。他說，「為的就只是想證明自己。若以薪資來看，我回台時的薪資，只有杜邦給我的40%，但決定回台時，我想都沒想薪資問題，當時只想回台創造一片天，再毫不心虛的去享受那一片天。」

找出問題 扭轉頹勢

在管理風格上，由於朱克泰從讀書到杜邦任職，長達十餘年在美國，使得他對創王科技的管理也是屬於美式風格。朱克泰說，創王每周會進行一個公司所有部門都要參與的大型會議，每一個部門都要在這個會議上，提出目前所有進行的專案，而我們把專案情況分成紅燈、黃燈及綠燈三種，綠燈就是進展順利，一切都按規劃進行中，黃燈就是該專案出現狀況；而紅燈就是專案幾乎接近失敗。

朱克泰笑說，其實每次舉行這個會議，我最重視的是黃燈、其次是紅燈，再來才是綠燈。因為，黃燈代表專案有狀況出現，需要積極去了解之後，找出問題、再以公司的最大資源投入，希望未來能將黃燈再轉回到綠燈。

至於紅燈，朱克泰說，很多人不喜歡失敗，我們雖然也努力將黃燈轉為綠燈，但是我一直認為，「失敗才是成功的前身」，所以，出現紅燈之後，才是我們真正開始面對另一個問題的探討，我們也藉由多次的紅燈，找出問題之後，另外找出方法解決問題，最後甚至以此申請全球專利權。

目前創王已獲證的全球專利權有70幾個，申請中的專利也有184個，其中有不少都是透過這樣模式發展出來，對創王未來的營運而言都是相當重要的智慧財產。