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聯電為何慘輸台積電？他揭關鍵：西進陸、根留台灣

聯合新聞網 / 綜合報導
聯電與台積電是台灣晶圓代工廠2大龍頭，聯電榮譽董事曹興誠、台積電創辦人張忠謀更曾有「台灣半導體雙雄」的美譽。 圖／報系資料照
聯電與台積電是台灣晶圓代工廠2大龍頭，聯電榮譽董事曹興誠、台積電創辦人張忠謀更曾有「台灣半導體雙雄」的美譽。 圖／報系資料照

聯電台積電是台灣晶圓代工廠2大龍頭，聯電榮譽董事曹興誠、台積電創辦人張忠謀曾被譽為「台灣半導體雙雄」，近期因「在台灣存在感」引發網友討論。對此前總統陳水扁認為聯電與台積電的最大差異，在於前者「偷跑」西進大陸設廠，後者則選擇將關鍵技術根留台灣。

雖然聯電與台積電曾貴為台灣半導體雙雄，但截至今天（22日），台積電股價384元、聯電僅有17.5元，對於兩者為何差異如此之大，陳水扁在臉書PO文回應，他認為關鍵之處在於「西進大陸與根留台灣」。

陳水扁表示，當初還未開放8吋晶圓到大陸設廠時，曹興誠就「偷跑」到對岸協助蘇州和艦設廠，反觀張忠謀選擇配合政府政策將關鍵技術根留台灣。阿扁還提及曹興誠在今年2月接受《財訊》雜誌專訪，曹語出驚人表示後悔當初「偷跑」，他直呼「如果能重來，我希望我們沒有到大陸協助設廠」。

另外，日前也有網友在PTT上討論「為何聯電在台灣存在感不如台積電」，原PO表示台積電、聯電在今年Q2的營收分別位居全球第一和第四，但在台灣卻是台積電較有存在感，令他十分納悶。對此有網友回應「因為同樣在台灣，而台積電的光芒太耀眼」、「有人會記第一名以外的？」、「聯電算一路往下掉，又不是一路爬到第四名」。

但也有人提出不同觀點，「聯電帶出很多不同公司，沒聯電台灣就沒有晶片設計」、「聯電集團很廣，台積電專注在製造，這樣比不太公平」、「該慶幸當年兩間龍頭是走各自不同的方向，才有今天的台灣，不然兩間都在台灣的公司網內互打早就掛光了」。

台積電 聯電 陳水扁 PTT

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