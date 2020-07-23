中華電 推智慧視訊會議
中華電信（2412）強打5G網路，昨（22）日宣布，結合5G技術，以HiNet視訊會議平台為中心，推出HiNet「智慧視訊會議」，可不受特定場域限制，以5G行動裝置即可開會，大幅提升客戶行動力。
今年全球受到新冠肺炎疫情影響，「企業視訊會議」需求量大增，扭轉了傳統會議型式，中華電信相關遠距工作、會議、學習的應用及光纖網路業務近期都有明顯成長。
中華電信指出，5G服務擁有「高速率、低延遲、大連結」技術優勢，推出首創搭載高速5G的「智慧視訊會議」服務，同時提供以租代買所需的「智慧視訊會議」軟硬體設備，減輕企業建置虛擬視訊會議設備的負擔，有效降低企業營運成本，提升企業營運績效。
中華電信表示，HiNet智慧視訊會議擁有全國最大網路頻寬，以及符合國際視訊會議標準ITU-T視訊會議主機（Codec），具備智能喚醒語音功能、人臉追蹤、支援雙螢幕輸出及USB連接電腦隨插即用的影音簡易部署功能、因應各種會議需求，可選擇有線或無線的4K高畫質解析進行簡報投影。
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