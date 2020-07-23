愛普生搶市 和碩、友達受惠

愛普生（Epson）搶進中大型辦公室用的免加熱極速印表機市場， 今年在高階辦公室用機種占比將上升至全台第三大；愛普生今年對台採購印表機、投影機等零組件包括面板、掃瞄器、CIS感光元件、筆電等，供應鏈和碩(4938) 、友達、群創等受惠。

台灣愛普生昨（22）日推出全新系列免加熱極速影印機WorkForce Enterprise WF-C21000／WF-C20750／WF-C20600，三大列印速度陣線100／75／60 ppm一次到齊，為列印科技帶來低熱能、超節電及真省錢的創新革命。

台灣愛普生董事總經理呂理迪表示，新產品相較雷射影印機可節省85%耗電量、85%的CO2排放、59%耗材零件資源，列印生產力與性能更佳，亦能降低對環境造成的衝擊。

台灣愛普生列印科技營業部總經理輝偉偉指出，今年新機共有七個產品別，較去年的四款增加，有助在高階印表機市占上升至13%，進入第三大，鎖定中大型辦公室市場需求。

呂理迪說，今年受到疫情影響，B2C的連續供墨印表機、投影機業績受到波及，上半年營運下滑，但在產業機械、零組件、機械手臂則成長。