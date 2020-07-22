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奧圖碼 獲日本VGP 2020夏季影音大賞

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

日前揭曉的日本年度影音設備評選 - VGP2020夏季影音大賞，全球投影機領導品牌Optoma奧圖碼再次榜上有名，包含UHD65、UHD50、HD39Darbee、 EH320UST、GT1080 共五款投影機入選獲獎，針對家庭劇院、家庭娛樂、商業應用情境提供多功能投影解決方案，集合高流明亮度、高度安裝彈性、豐富畫面設定模式等優勢，持續在後疫情時代為民眾打造高品質的大畫面視覺饗宴。

奧圖碼表示，其中UHD65為奧圖碼旗艦4K UHD家庭劇院機種，採用德州儀器0.66”2160P 4K DMD晶片，搭載全新一代XPR技術，呈現完美鮮豔的830萬真實4K畫素，更具備多種影像強化模式包含Ultra Detail 極畫素顯像技術和獨家Pure Engine功能，能讓影像和色彩更加立體、鮮豔，同時透過高速演算技術大幅提升畫面流暢度，有效解決影片播放頓挫感。

除了硬體上的強效規格，在安裝使用上也導入1.6×變焦鏡頭、1.39 - 2.22：1投射比和+15%垂直鏡頭位移功能，提供高度彈性的投影距離安裝設定，輕鬆完成頂級家庭劇院的配置。

UHD50則為奧圖碼入門級4K家庭劇院機種，雖然定位為入門機種，但規格上毫不馬虎，除了搭載真實4K成像技術，也具備1.3X變焦鏡頭、+10%垂直鏡頭位移和垂直梯形修正，安裝使用上非常輕鬆便利，2.67公尺就可以投影出100吋大畫面，有效克服客廳空間狹小的問題，是小資族在有限預算下的完美觀影選擇。

鏡頭 P20

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