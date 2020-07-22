Epson全新免加熱極速影印機 主打節約成本兼顧環保

全球創新科技領導品牌Epson(愛普生)今（22）日宣布推出全新系列免加熱極速影印機WorkForce Enterprise WF-C21000／WF-C20750／WF-C20600，三大列印速度陣線100／75／60 ppm一次到齊，為列印科技帶來「低熱能」、「超節電」、「真省錢」的創新革命。

Epson以獨家創新的Heat-Free免加熱噴墨技術，相較於雷射影印機可節省85%耗電量、85% CO2排放、59%耗材零件資源，列印生產力與性能更加卓越，亦能降低對環境造成的衝擊，減緩最緊迫的全球熱化危機。

台灣愛普生董事總經理呂理廸表示，Epson多年來積極實踐聯合國永續發展目標（SDGs），不斷突破與創新，發展對環境更友善，對企業更高效、節能的列印解決方案，在全球熱化議題已不容忽視的現今，也更加堅定Epson誓言以噴墨取代雷射的決心，號召全球消費者、企業主以及品牌一同加入Heat-Free行動，選擇友善環境的辦公列印設備。

他強調，全新Epson免加熱極速影印機系列，不僅可以降低總持有成本，更可在後疫情時代增加企業永續可預期的經濟效益，也為下一代創造更好的生活環境，迎接經濟與環境共榮時代。

台灣愛普生列印科技營業部總經理輝偉偉指出，今年新機款助陣下，共有七款產品系列，比去年的四款增加了三款，將助益在高階印表機佔有率上升至13%，擠身第三大，開拓中大型辦公室市場的需求。全新系列免加熱極速影印機，採用Epson獨家Heat-Free免加熱噴墨技術，擁有省電、省錢、省耗材三大優勢。

在省電的優勢上，相較於傳統雷射印表機使用熱能列印，Epson免加熱噴墨技術採壓電式噴墨列印，過程中無須使用熱能，可大幅減少85%以上的耗電量，一年可省下大約6,000元的電費，對於擁有多台列印設備的大型企業辦公室來說，將可節省相當可觀的費用。