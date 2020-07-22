圓剛歡慶30周年 會員特典開跑
「圓剛科技」慶祝成立30周年，即日起至8月31日舉辦會員特典活動，於8月底前加入AVerMedia網路會員，即有機會抽中遊戲平台Steam點數300元（限量100名）。
購買指定機種，並完成加入會員、登錄產品序號、上傳購買發票流程，即可享免費延長保固一年，並獲得27吋144Hz電競螢幕抽獎機會，圓剛邀請全球粉絲一起開心慶生。
圓剛表示，會員特典精選多項好禮加碼抽，特與Ubisoft育碧娛樂、Thermaltake曜越科技、傑仕登、視博通、利德開發、momo購物網合作，送出包括今年底才會上市的育碧遊戲大作《刺客教條：維京紀元（黃金版）》、《看門狗：自由軍團（黃金版）》、以及這個月剛上市的《eBASEBALL 實況野球 2020》、曜越科技今夏推出的全新電競產品線《ARGENT H5立體聲電競耳機》、《Sharkoon Light² 100 輕量鼠》、《Petoneer Fresco Mini寵物智能飲水機》等獎項。
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