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直播平台業者與亞馬遜合作 打造互動服務8月啟用

中央社 / 台北22日電

直播平台17LIVE今天宣布與Amazon Web Services共同針對AmazonInteractive Video Service（Amazon IVS）互動影音服務進行合作開發，預計在8月開始的節目上採用，為全球首家使用此服務的業者。

17LIVE說明，Amazon IVS是一種全新管理服務，可以在幾分鐘內為網路或行動應用程式設置即時互動串流影音。有了Amazon IVS軟體開發套件和API（應用程式介面），客戶還可以將互動式功能連結到串流影音中，例如虛擬聊天空間、投票與意見調查、主持問答對話以及同步宣傳元素。

17LIVE表示，利用Amazon IVS能使直播主藉由更豐富的互動體驗，拓展更多觀眾群，並延伸至新領域。

2015年創立的17LIVE邁入5週年，全球註冊用戶數超過5000萬人，簽約直播主突破3萬1000人，每月產出73萬小時以上的娛樂內容、高居亞洲第一；在日本市占率超過60%，穩坐龍頭寶座。

M17集團旗下直播服務17LIVE與MEME已在台灣、日本、香港3個市場登上第1，台灣市占率超過60%，為其他競爭者2倍；今年第2季主播簽約數較第1季成長24%。

Amazon 串流影音 M17 亞馬遜

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