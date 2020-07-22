M31部署5奈米版圖 下半年可望挹注業績

矽智財（IP）業者M31（6643）於22日舉行法說會，M31董事長暨總經理林孝平指出，該公司今年已經有7奈米製程相關營收貢獻，但較明顯的貢獻估計要到明年下半。另外，法人估計，M31應客戶要求開發與韓廠配合的5奈米製程IP，也可能從下半年開始挹注業績。

M31上半年合併營收為4.05億元，年增15.6％。該公司上半年營收中，約有68％來自IC設計客戶貢獻，另外32％來自晶圓代工客戶，整體業績是與台積電相關配合者已過半。

如果以業務來區分，M31上半年約有88％是授權金收入，12％是權利金收入，後者占比有提升跡象。值得注意的是，M31持續提升先進製程IP貢獻，該公司提到，上半年位居主力的22至28奈米製程，相關業績貢獻達近五成，至於7奈米製程業績也占有4％，上半年由先進製程帶來的業績貢獻占近七成。