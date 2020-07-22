買立訊股票結盟 緯創：未來不排除任何可能性

緯創（3231）上周才宣佈出售緯新資通（昆山）、緯創投資（江蘇）有限公司及其相關業務予陸廠立訊精密，今（22）日進一步宣布，透過四家子公司取得立訊人民幣30億元普通股，除了財務投資目的外，也為加強雙方策略夥伴合作關係。

緯創今日公告，代四家子公司緯創資通（昆山）、緯創資通（中山）、緯創資通（成都）、緯創資通（重慶）等取得有價證券，總計取得立訊精密人民幣30億元普通股。

緯創指出，此次取得立訊股票為公開市場買進，目的為加強雙方策略夥伴合作關係。

緯創表示，取得立訊股票有兩層意義，第一階段為財務投資，另外，則為雙方結為策略夥伴。至於後續有沒有延伸計畫，緯創強調不排除任何可能性。

緯創上周宣布出售緯新資通（昆山）、緯創投資（江蘇）有限公司及其相關業務予陸廠立訊，緯創與立訊交易案交易之對價暫定為人民幣33億元（約合台幣138億元）。

緯創指出，本交易後續簽署正式交易文件及相關合約後，未來需依法登記、備案或取得相關主管機關之核准，預計於今年年底前完成所有程序。本公司將於交易實際完成時，依相關法令規定另行辦理公告申報。

【中央社22日電】

代工廠緯創今天代大陸子公司公告斥資人民幣30億元（約新台幣126億元），取得中國大陸AirPods組裝廠立訊公司普通股，持股比例達0.81%，目的為加強雙方策略夥伴合作關係，未來不排除適時處分立訊股權、挹注獲利。

緯創發布重大訊息說明，已透過緯創資通（重慶）有限公司、緯創資通（成都）有限公司、緯創資通（中山）有限公司、緯創資通（昆山）有限公司4家子公司，分別取得立訊普通股0.19%、0.16%、0.27%、0.19%，合計為0.81%。

緯創表示，此次取得立訊普通股，代表雙方策略夥伴合作關係正式展開，另外就財務投資角度而言，也意味著看好立訊營運發展，未來不排除適時處分立訊股權、挹注緯創獲利。

緯創資通董事會17日決議出售旗下緯新資通（昆山）有限公司、緯創投資（江蘇）有限公司及其相關業務，對象為立訊集團，交易對價暫定為人民幣33億元（約新台幣138億元）。

由於昆山廠為緯創生產iPhone大本營，也引發外界好奇，緯創是否要淡出代工業務。緯創資通技術長兼緯創醫學總經理黃俊東21日對媒體澄清，「沒有要退出代工、沒這回事」。

立訊集團是蘋果公司（Apple）AirPods無線耳機主要代工廠，蘋果執行長庫克（Tim Cook）曾於2017年造訪立訊昆山廠，並稱讚為「超一流的工廠」。外界認為，立訊是蘋果策略性栽培的中國工廠。

分析師王兆立認為，緯創過去主要代工舊款iPhone，立訊藉由收購緯創昆山廠搶進iPhone代工組裝，短期應不致對台系iPhone代工廠造成影響；不過，以中長期看，立訊未來仍不排除可能對和碩與鴻海產生威脅。