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經濟解析／雙蔡共治 譜寫聯發科市值兆元傳奇

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
聯發科躋身台股市值第三大公司，僅次於台積電、鴻海。 圖／聯發科提供
聯發科躋身台股市值第三大公司，僅次於台積電、鴻海。 圖／聯發科提供

聯發科(2454)市值突破兆元，躋身台股市值第三大公司，僅次於台積電、鴻海，外資更是大幅調高目標價，喊到1,200元，執行長蔡力行就任3年，交出一張亮眼的成績單，鐵血蔡力行華麗轉身，與董事長蔡明介的「雙蔡共治」，再度譜寫聯發科傳奇新頁。

蔡力行在離開台積電之後，先到了中華電信擔任董事長，2017年7月重回半導體業，擔任聯發科執行長，短短3年的時間，不僅讓聯發科市值大增6,411億元，直衝破兆元關卡，更被視為是繼台積電之後的第二座護國神山。

雙蔡共治下，聯發科股價、市值衝高，股價在7月8日盤中一度觸及674元價格，創18年新高，經過短暫整理，再度發動攻勢，市值也再度站上兆元，市場期待7月31日的法說會，將可望釋出好消息。

蔡力行在2017年7月接任聯發科執行長，當時的股價約260.5元，在就任滿3年的現在，今日股價收在664元，3年來股價大漲403.5元，漲幅154.89%，市值則是增加6,411.21億元，已有兩家外資目標價喊到千元以上。

到底蔡力行逆轉勝的關鍵在哪裡？主要有四大重點，一是不裁員穩定軍心、二是啟動復甦計畫、三是人力轉型、四是提前布局卡位5G；除了策略上的布局之外，蔡力行在領導風格上也出現改變，更加的低調、謹慎、且將感謝團隊的話掛在嘴邊，點點滴滴的改變，造就出現在脫胎換骨的聯發科。

蔡力行向來有著鐵血形象，當初離開台積電的導火線就是人力精簡問題造成，因此，當他要接任聯發科執行長時，也曾引發員工的擔憂，擔心一向績效至上的蔡力行恐將大刀闊釜的精簡人力，不過，蔡力行一開始就宣布不會裁員，順利穩住軍心。

接下來就是啟動復甦計畫，及推動人力轉型，蔡力行提出更具成本競爭力的數據機晶片架構，除了降低成本之外同時也提升競爭力，以客戶需求為導向，這部分，應該是來自於中華電董事長的歷練，讓他在消費者體驗上有更深刻的體悟。

另外，提早布局5G，搶先卡位，也是聯發科的重要策略，大手筆投入研發，搶先推出全球第一顆量產的5G手機系統單晶片，同時參與全球制定5G行動通訊的標準組織3GPP，就是要在5G卡位戰上搶得先機。

蔡力行歷任台積電、中華電等不同領域的工作歷練，台積電可說是他最重要的發展階段，中華電信則是讓他在面對消費者上有深刻的體悟，這些經歷都成為他到聯發科時重要的養分，加上管理能力、行動力獲得蔡明介的認同，「雙蔡共治」所譜寫的聯發科新傳奇正在發生中。

台積電 蔡力行 聯發科

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