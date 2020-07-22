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艾姆勒布局電動車零組件 預計8月掛牌上市

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

晶片散熱模組供應商艾姆勒（2241）主要產品為電動車中逆變器的散熱模組及其零組件，將於22日舉行上市前業績發表會，預計8月中、下旬掛牌。

艾姆勒第1季度營收2.1億元，稅後淨利為1865萬元，每股稅後純益為0.25元，皆較去年同期成長，前六個月自結營收4.03億元，也較去年同期成長15.78%，掛牌後預計股本將提升至8.5億元。

2020年全球經濟受到疫情影響，由於溫室氣體減排與節能環保的趨勢，電動車產業處於正確的方向，再加上新冠疫情解封後，各國政府紛紛將電動車產業視為振興經濟的火車頭，下半年度展望樂觀綠能環保及電動車產業發展趨勢明確

由於環境保護意識高漲，世界組織及各國政府對於減少碳排放並改善溫室氣體效應等政策方向明確。

各國政府更推行於2025年至2050年間陸續全面禁售傳統燃油汽車，支持電動車產業發展。電動車歷經多年研究發展，從早期概念化，到近期商品化，並逐步走向普及化。消費者對電動車接受度與日俱增，隨著製造技術持續突破，電動車售價下降，蓄電及充電效率提升，將使電動車銷售量大幅提升。

電動車市場目前相較一般燃油汽車市場仍小，根據INSIDEEVs統計顯示，2019年全球電動車銷售量為220萬輛，產業預估2040年銷售量將增長到5,600萬輛，市場規模以年複合成長率15-16%快速成長，同時電動車市場銷售占比也會超越燃油車，成為全球汽車市場主流產品。

展望未來，艾姆勒擁有國際知名客戶認證、多元成型技術及成熟研發團隊，並持續投入前瞻技術研發及製程優化，不斷研發創新以強化競爭優勢，並積極取得客戶量產認證。面對現今EV、5G、AI、IoT等產業快速發展，各種高功率晶片運算需求創造出高溫高熱的作業環境，為求系統安全性及穩定性，必須同步提升模組散熱功能，凸顯高功率晶片散熱需求的重要性，艾姆勒多年深耕IGBT、ADAS、高階雲端伺服器等晶片散熱模組，拓展客製化利基型市場，成為推動未來業績新動能。

電動車 車市

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