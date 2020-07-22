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雙鴻6月EPS表現優於預期 帶旺散熱族群走揚

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

散熱模組廠雙鴻（3324）公布6月盈餘（EPS）1.4元，表現優於預期，帶動今（22）日股價強勢表態，盤中勁揚逾4%，順勢帶動散熱族群奇鋐（3017）、協禧（3071）、泰碩（3338）等上揚。

雙鴻因近期股價波動劇烈，昨（21）日公告近期自結數，今年6月稅後純益1.2億元，年增179%，每股盈餘1.4元，表現優於預期，累計5、6月稅後純益2.47億元，年增90%，每股純益2.88元，僅二個月的業績就已賺贏今年首季。

法人預估，雙鴻第2季每股純益約4元以上，較今年首季每股純益1.68元大幅成長，有望寫下歷史同期新高。

展望下半年，雙鴻董事長林育申先前指出，預期要到第四季手機產業才見復甦，不過雙鴻VC（均熱板）不只供貨手機，下半年開始加大力度出貨筆電用VC，由於毛利率、ASP（產品平均銷售單價）遠優於傳統散熱產品，看好其為營運挹注新柴火。

雙鴻韓系手機大客戶預計於第三季推出新品，6月開始對雙鴻等散熱供應鏈起動拉貨。但林育申認為，智慧手機產業要復甦，預期仍要等到今年第四季。

相比手機產業逆風，受惠居家工作（WFH）、遠端教學、高畫質影音等需求，筆電產業上半年搶盡鋒頭，由於雙鴻為筆電散熱模組龍頭，在蘋果公司、惠普（HP）、戴爾（Dell）第二季強勁拉貨下，為雙鴻等筆電零組件廠帶來一波急單。

目前，筆電業者多數認為，下半年筆電動能將不如上半年。林育申指出，一般筆電訂單拉貨高峰在第二季，但仍樂觀下半年筆電業務動能。

由於超薄筆電及電競筆電目前已開始採用VC做為散熱手段，而NB用VC又較傳統散熱解決方案ASP高5~6倍以上。儘管品牌廠推出搭載VC機型沒這麼多，但因單價高，對雙鴻營運有加分作用，預期到今年底搭載VC的NB產品佔整體筆電出貨將達兩成左右。

電競筆電 雙鴻

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