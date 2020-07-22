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台積電續創天價 張忠謀持股 價值478億

經濟日報 / 記者簡永祥／台北報導
台積電創辦人張忠謀。 本報資料照
台積電創辦人張忠謀。 本報資料照

台積電獲得市場資金力拱，昨（21）日續創歷史天價，以383元作收，股價從3月19日低點反彈以來漲幅高達54.4%，台積電創辦人張忠謀，以及董事長劉德音、總裁魏哲家、副總何麗梅等高階經理人身價大增。

以張忠謀在2018年退休時的持股12.5萬張估算，若未曾賣出，近四個月來持股增值168.75億元，總市值高達478.7億元；劉德音持股近1.3萬張，總價值逼近50億元；董事曾繁城持股3.4萬餘張，總價值更高達132億元。

根據台積電最新公布的經理人持股資訊，劉德音、魏哲家、何麗梅、曾繁城、研究發展暨技術發展資深副總經理羅唯仁、營運資深副總經理秦永沛、研究發展暨技術發展資深副總經理米玉傑等至少15名高階主管持股均超過260張，換算持股超過市值1億元，成為「隱形富豪」。

台積電從3月低點248元反彈以來，截至昨天為止，股價大漲135元，單是7月以來就上漲50.5元，漲幅16.1%，台積電股價上漲，大股東身價同步大增。

根據公開資訊觀測站資料顯示，張忠謀在2018年6月退休前申報的持股達12萬5,137張，若他未處分持股，估算從今年低點反彈以來，持股增值高達168.75億元；7月以來，持股增值81.87億元。

劉德音持股達1萬2,913張，今年低點以來持股增值17.43億元；若從7月起算，則增值8.45億元。魏哲家持股7,179張，今年低點以來持股增值9.69億元；7月以來則是增值4.7億元。

台積電 張忠謀

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