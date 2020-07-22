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歐菲光列黑名單／天時+地利 台廠搶商機
美國商務部宣布將歐菲光列為黑名單，加上先前歐菲光陷入財務危機，國內觸控雙雄TPK-KY、GIS-KY坐擁「天時地利」之勢，有望在全球觸控面板市場扳回一城，全力搶食商機。
歐菲光向來是GIS及TPK的勁敵，尤其挾大陸官方持續補貼為後盾，在觸控市場削價競爭，讓台廠苦不堪言，直到近期因歐菲光財報出問題，加上疫情影響，觸控市場才回歸正常機制，削價競爭惡性循環獲得改善，此刻歐菲光又遭美方盯上，營運可能雪上加霜，但對台廠而言，內心卻是暗自竊喜。
國內觸控雙雄為甩開歐菲光步步進逼，近年另闢新藍海。TPK積極開發奈米銀技術，已應用在大尺寸電子看板，未來會進一步導入行動裝置，同時也已打造專利壁壘，防止競爭對手抄襲。
GIS則積極耕耘屏下指紋辨識市場，並與全球手機晶片龍頭高通深度合作，現階段已成功打入三星供應鏈，隨屏下指紋辨識日漸成為主流，未來有機會供貨蘋果。
法人認為，目前台系觸控廠正處於相對優勢產業位置，除了主要競爭對手歐菲光落難，新業務也有收穫，加上美中貿易戰轉單效應加持，台灣業者在全球觸控產業影響力有望大幅提升。
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