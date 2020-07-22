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歐菲光落難 觸控雙雄迎轉單

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北報導
對岸觸控大廠歐菲光被美國制裁，恐從蘋果供應鏈中遭剔除，TPK、GIS可望受惠。（取自歐菲光公司官網）
對岸觸控大廠歐菲光被美國制裁，恐從蘋果供應鏈中遭剔除，TPK、GIS可望受惠。（取自歐菲光公司官網）

全球觸控面板龍頭陸商歐菲光涉及新疆人權問題，遭美國商務部列為黑名單，後續出貨動能受阻。歐菲光現為蘋果主力觸控供應商，恐面臨遭剔除蘋概命運，台灣觸控雙雄TPK-KY、GIS-KY轉單效益可期，大咬蘋果訂單。

這是美方繼打壓華為、中興、海康威視等陸系品牌後，第一樁棒打陸資蘋果零組件指標供應商案例。

業界解讀，近期紅色供應鏈指標廠立訊動作頻頻，爭搶蘋果iPhone訂單，歐菲光新疆案只是讓美方壓抑陸系科技廠「師出有名」的藉口，防範陸廠勢力坐大，牽著蘋果鼻子走。

綜合外電報導，美國商務部指稱，包括歐菲光在內，共有11家中國大陸企業涉嫌對新疆當地人強迫勞動，並協助大陸當局壓制、大規模拘留、強迫勞動等，同時還蒐集新疆維吾爾自治區中，穆斯林少數民族基因進行生物識別數據，因此被列為黑名單。

業界分析，先前美國制裁華為，如今又出重手打壓歐菲光，凸顯美國正使出渾身解數防止紅色供應鏈壯大。

針對歐菲光落難，國內觸控業者均不予置評。法人認為，歐菲光現為蘋果主力觸控供應商，如今遭美盯上，恐面臨遭剔除蘋果供應鏈的命運，使得蘋果必須轉向TPK、GIS擴大下單，避免產品斷鏈，因此歐菲光遭美方制裁，對台灣觸控雙雄而言，無疑是一大利多。

歐菲光為全球觸控面板龍頭，並於2017年首度打入蘋果iPad供應鏈，靠殺價搶單，在iPad Mini和9.7吋平價iPad供貨比重逐漸提升，除觸控貼合業務，去年開始少量供應iPad Mini的觸控感應器，一度被視為大陸最具市場競爭力的業者。

法人表示，歐菲光後續出貨恐受到美方阻撓，對TPK、GIS而言是擴大出貨最佳時機，加上傳統旺季來臨，市場對觸控面板需求正逐步提升，對台系觸控廠是千載難逢的好機會。

歐菲光昨（21）日受到美方制裁消息衝擊，股價盤中一度重挫逾9%，終場雖跌幅收斂，但跌幅仍達3.7%、收人民幣19.12元。國內觸控雙雄則噴出大漲，TPK漲1.85元，收47.7元；GIS更攻上漲停價130元鎖住，漲11.5元。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

觸控面板 歐菲光 蘋果供應鏈

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