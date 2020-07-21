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緯創攜手微軟AI研發中心 設創新產品辦公室

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

緯創集團今（21）日宣布與微軟 AI 研發中心策略合作，成立創新產品辦公室。緯創集團數位轉型有成，透過科技賦能、組織再造雙管齊下，為厚實未來營運發展奠定新動能。微軟具備核心技術與全球開發經驗，雙方攜手從人才培育開始，共同參與產品研發進程，結合商業流程創新營運模式，並透過緯創集團旗下子公司緯謙科技，將智慧AI應用導入實際場域及台灣在地產業，以協助解決產業痛點及加速轉型，未來期待打造產品化的解決方案，建立在地協同研發、全球共同銷售的正向產業鏈模板。

緯創資通副董事長暨緯謙科技董事長黃柏漙表示，人工智慧技術在不同產業領域都正蓬勃發展當中，希望透過本次雙方策略性的合作，藉由集團整體資源及緯謙科技於企業數位轉型及智慧製造與醫療的豐富經驗，將雙方的合作成果及人才應用於實際場域，協助解決產業面臨的各項問題。

緯創集團計畫於未來兩年內投入約五千萬元預算，及三十餘位技術人員與微軟 AI 研發中心緊密合作，透過工作坊、概念性驗證、駐點等方式共同培育人才。

人工智慧 （AI）在產業的應用絕非新的概念，但要實際落實在產業需先解決缺乏了解產業know-how之AI人才的難題。微軟 AI 研發中心執行長張仁炯表示 ，研發創新能力對於企業永續經營的能力至關重要，應視作一項長期的自我投資，無形與有形的資產均舉足輕重，特別是對於數位轉型的需求，應避免將技術與軟體應用視作專案、甚至採購案。

緯創集團將持續透過緯謙科技豐富的產業應用服務經驗，協助導入於各產業實際場域。緯謙科技總經理夏志豪表示，緯謙擁有豐富的雲端服務及數位轉型方案導入經驗，但在協助企業引進AI相關技術時，常會遇到客戶試煉場域不足，以及技術要導入實際應用時所遇到的瓶頸。創新產品辦公室的設立，恰好能將產業於應用AI技術上所遇到的難題一一對症下藥，更顯得本次雙方合作的可貴。

緯創

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