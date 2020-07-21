鴻海集團分割佛山普立華科技 提升經濟效益
鴻海（2317）今（21）日公告，代子公司佛山普立華科技有限公司公告其董事會決議分割事宜，預定今年底（民國109年12月31日）將該公司分割並新設為佛山市普立達科技有限公司(佛山普立達)，預計提升經濟效益。
鴻海公告說明，分割後新設公司佛山普立達與被分割公司佛山普立華之股東結構相同，不影響原股東權益。
鴻海提到，上述是因公司經營需要，優化資源配置。相關分割事項包含，佛山普立華分割讓與之資產價值為人民幣7,000萬元，由佛山普立達以發行1,000萬美元股權予佛山普立華之原有股東，按其原持股比例分配。
依據佛山普立華科技資訊，佛山普立華科技有限公司於1990年成立，2006年12月併入鴻海集團。經營的產品主要為數位相機、數位投影機、室內外led燈等光學科技產品。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言