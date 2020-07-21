最新報價出爐 55吋電視面板平均售價飆上今年高點

電視品牌廠積極拉貨，帶動面板價格狂飆，研調單位TrendForce光電研究（Witsview）今（21）日公告最新面板報價，各尺寸電視面板報價持續走揚，55吋電視面板平均售價（ASP）來到117美金，為今年高點，43吋及32吋則與今年3月高點比肩，各尺寸筆電面板報價也呈現向上趨勢。

對比前次7月6日統計，55吋電視面板ASP來到117元，較前次統計上漲5.4%，最高價為120元；43吋ASP為73美金，較前次統計上漲4.3%，最高價為75美金；32吋ASP為38美金，較前次統計上漲8.6%，最高價為40美金。

TrendForce預期，在疫情放緩後，受到消費市場信心回溫與品牌刺激銷售加持下，第3季電視面板需求無虞，然而，面板報價大漲導致品牌獲利萎縮，可能成為後續價格繼續攀升的最大阻力。

TrendForce副總邱宇彬日前表示，在整體面板市場看漲的背後，不同供應商與採購品牌的價格差異也值得探討。首先，面板廠之間的報價差異源於韓國廠商淡出LCD市場後，京東方與華星光電兩大中國大陸廠商的供貨勢力擴大，因此對漲價的態度與幅度要求也更具話語權。

另外，觀察三星、樂金、TCL跟Hisense等四大主要品牌，中國大陸品牌對外銷市場展現強大的企圖心，備貨動能優於韓國廠商，對價格漲幅的接受度也自然略高於其他競爭對手。