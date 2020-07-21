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面板需求增加 致新下半年營運更勝上半年

經濟日報 / 記者張家瑋／即時報導

電源管理IC致新（8081）上半年受惠於疫情帶動遠距教學、居家上班需求，筆電、平板需求增加，下半年大尺寸面板需求增加，韓系TV廠增加對中國及台灣買面板需求，及居家辦公需求持續帶動平板需求不減之下，法人預估下半年營運可望維持上半年榮景。

PC／NB市場因疫情關係，出貨量穩定向上，尤其宅經濟帶動致新電競類產品出貨量增，致新下半年營收可望優於上半年，筆電、平板和顯示器螢幕相關的產品，其中面板類產品持續受惠增加新產品線和中國面板廠產能開出，近期韓系TV廠因面板減產，轉向台灣及中國採購，有利於致新在同業中市佔率持續提升。

另外，在音圈馬達部分已與中國模組廠，小量出貨中，現在音圈馬達產品已準備就緒，送樣客戶認證，固態硬碟電源控制晶片需求持續暢旺，下半年可望有雙位數成長。

致新 平板

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