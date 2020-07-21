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集邦：中國逆變器居全球要角 華為佔據台灣市場第二名

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

根據TrendForce綠能研究處最新調查指出，太陽能產業中，中國廠商挾帶強大的成本控管能力，不只在模組供應鏈中佔有重要地位，在太陽光電系統中的逆變器市場也同樣具領導地位。近幾年由華為（Huawei）與陽光電源（Sungrow）為首的逆變器廠，自2017年起連續4年成為全球逆變器出貨的冠亞軍，第三名為德商SMA。而華為在台灣市場也大有斬獲，穩居2019年台灣逆變器市場第二名的位置。

TrendForce分析師陳君盈表示，台灣市場近幾年因為挾著強大內需，在2020年成為全球第11大市場，是許多海外逆變器廠商重點布局的市場之一。自2018年起，大陸品牌的逆變器相繼進入台灣，挾帶高CP值的誘因，整體市占率超過三成。

但2019年因為眾多大型公共標案多鼓勵使用台製品牌逆變器，因此大陸品牌逆變器整體市占率降至25%。原先台灣市場偏好選用的德系品牌，在2019年台灣標檢局強制執行的VPC規範下，讓許多歐洲品牌如Schneider等考量台灣市場經營不易，不再編列預算進行VPC測試，因此導致在台灣失去的競爭優勢，轉而被大陸品牌所取代。

陳君盈指出，綜觀台灣逆變器市場，2019年前三大廠商為台達（Delta） 、華為（Huawei）與新望（PrimeVolt）。台達已經連續三年成為台灣逆變器出貨的冠軍，市占率超過三成。

在台灣前10大逆變器廠商中，大陸品牌廠商佔據三位，包含華為、固德威與陽光電源，三家市占率為21%。整體來說，台灣的EPC廠商仍舊以台灣品牌逆變器作為設計的首選。

華為 太陽光電 太陽能產業

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