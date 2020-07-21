台灣之星攜手旭聯科技 打造智慧學習解決方案

看準5G將為教育領域掀起一場革命性的浪潮，帶動在線授課、移動學習、人機互動、人工智慧、智慧校園等新趨勢的迅猛發展，台灣之星今（21）日在5G開台前夕宣布攜手專注線上人才培育的旭聯科技，以行動通訊服務為數位學習賦能，打造未來世代顛覆傳統課堂的智慧學習解決方案，幫助教師靈活安排課程並透過大數據分析掌握學習情況，同時也鼓勵學生主動探索，「按需學習」以適性發展。

隨著5G、物聯網與AR/VR等科技興起，不受時空限制的遠距教學與智慧學習已成為教育顯學，不僅台灣地方政府紛紛推出政策響應，如台北市即規劃年底全市210所國中小學都要購置6套VR設備，綜觀全球相關工具的使用頻率也正大幅增加，根據調查逾6成教師和教學機構領袖將在下個學年開始採用虛實結合的混合學習環境，同時受調樣本中有87%認為實體課程應導入更多科技運用。

台灣已於6月正式邁入5G世代，預計將帶動各式應用如雨後春筍般躍然眼前，加速物聯網、AR/VR等技術廣泛運用在不同場景，市場預估VR將於今年底成長約50%；其中，受到新冠肺炎疫情的推波助瀾，遠端學習更是受到高度關注，伴隨5G高速傳輸特性，可望將帶動大規模開放線上課堂（MOOC, Massive Open Online Course）等數位學習內容與線上培訓平台高速發展。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，看準5G將帶動教學與學習更加行動化、社交化與智慧化，台灣之星秉持企業合作3E模式，攜手旭聯科技，以優質的傳輸服務賦能智慧學習，透過5G高網速、低延遲與大容量的特性，實現即時瀏覽雲端教材、遠程視訊教學、個人終端互動以及VR沉浸式數位學習等情境，提升教育品質，擴展線上教育企業規模化的可能性。

此外，台灣之星也為旭聯科技客製專屬的傳輸服務解決方案，整合使用者端行動感知環境、跨領域教育內容與服務建置IoT智慧教室，透過物聯網技術偵測空間溫度、濕度與亮度等，打造最佳學習環境，同時也可導入LED與光碼應用，學生只要持個人終端設備掃描光源即可完成自動報到。