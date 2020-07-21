陸廠立訊有意收購？ 鎧勝澄清：市場謠傳

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
鎧勝董事長程建中。報系資料照
鎧勝董事長程建中。報系資料照

陸廠立訊將以人民幣33億元（約新台幣138億元）收購緯創（3231）旗下緯新資通（昆山）股權與業務，取得陸企首張iPhone代工入場券後，傳出將再收購台企，鎖定和碩集團旗下機殼廠鎧勝-KY（5264），藉由打造「陸版鴻海」的模式，以代工統包零組件，獲得更多蘋果訂單。對此，鎧勝公告，上述報導來源為市場謠傳，並經媒體引用。

鎧勝今（21）日公告，上述報導來源為市場謠傳，並經媒體引用。本公司維護股東權益，若有重大營運變動，皆遵循主管機關辦理，所有資料請以本公司於公開資訊觀測站之公告為主，特此發佈重大訊息澄清。

鎧勝今（21）日爆出大量，成交量衝上1萬張，但股價開高走低，早盤最高來到73.9元，惟股價迅速回落、由紅翻黑，下跌近2%，跌破70元關卡。

從法人籌碼觀察，外資已連續三日買超，投信則連續兩日賣出，自營商則由賣轉買，累計近五日三大法人合計買超1,947張。

相關消息已在市場討論得沸沸揚揚，尤其緯創上周五宣布與立訊的交易案之後，「立訊接下來要買鎧勝」的傳聞更在各大網路股市討論區引起熱議。

據傳，立訊與鎧勝已就交易案進入談判階段，一旦成局，立訊將打造成「陸版鴻海」，也就是像鴻海集團一樣，手握蘋果代工單。

鎧勝 立訊 鴻海

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