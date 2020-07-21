市場看好下半年筆電出貨 杰力業績續樂觀

金氧半場效電晶體（MOSFET）廠杰力（5299）第2季營收寫下歷史新高紀錄之後，由於目前全球新冠肺炎疫情趨緩的情況並不明顯，尤其歐美各國確診人數仍居高不下，市場看好下半年遠距上班需求仍將帶動筆記型電腦出貨，杰力下半年營運也將持續受到推升增長。

杰力第2季營收5.33億元，季增52.56%，創歷史新高紀錄，筆記型電腦市場需求強勁是主要動能，由於第2季單季營收走高，加上近幾季該公司毛利率變化並不大，因此，推升杰力第2季獲利表現也相當值得期待。

展望第3季，由於原本就將進入全年筆記型電腦出貨的最旺一季，再加上目前歐美市場需求仍居高不下，因此，該公司不僅可望持續提升市佔率表現，在毛利率相對較佳的商務型機種的出貨也可望持續增加，也有利營運表現持續優於上季水準。

杰力營收及產品比重來看，MOSFET佔約七成、電源管理IC約佔2成、COMBO IC約佔一成。若上半年依應用面來看，NB約佔70%、消費性電子產品約佔14%、PC主機板約佔8%、其餘的包含電源供應器、顯示器、網通約佔8%。

除了筆電之外，杰力近幾年也持續拓展智能家電、網通等產品，均是帶動營收及獲利表現的重要動能，該公司去年全年每股稅後純益高達7.96元，寫下全年每股稅後純益的歷史新高，市場法人推估，該公司今年全年營收與獲利表現有機會維持去年獲利表現。