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立訊蠶食台資企業 謝金河喊話「鴻海要特別小心！」

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
謝金河。本報資料照片
謝金河。本報資料照片

緯創將出售緯新資通並將相關業務轉移給立訊，消息震驚各界，財信傳媒董事長謝金河表示，「立訊蠶食台資企業也不是今天才發生，引發郭董的震驚，最大的因素是立訊快速崛起，已到了威脅鴻海的地步」，他強調，「台灣電子業很多人恐怕不是王來春的對手」、「郭董已退居二線，鴻海要特別小心！」。

謝金河最新臉書發文以「立訊的企圖心，郭董注意到了！」為題，他指出，在深圳掛牌的立訊，這兩年股價大幅上升，從去年初的12.81元人民幣漲到61.12元人民幣，市值最高達2,512億元人民幣，約1.06兆元新台幣，已直逼鴻海的1.2兆元市值。

謝金河說，「立訊的董事長兼總經理王來春從富士康插件工廠女工搖身蛻變為蘋果供應鏈的重要成員，而且，有取鴻海而代之之勢，難怪郭董要重視這個事」。

謝金河表示，除了緯創把子公司賣給立訊之外，王來春與台灣電子業界往來更是密切，台灣的上市公司宣德就是王來春的轉投資事業，美律與康控也都與立訊有十分密切的關係。

謝金河強調，王來春靠著宣德董事長蔡鎭隆穿針引線打入蘋果供應鏈，立訊從連接器跨足到聲控元件及Airpods，去年營收達625億元人民幣，淨利達49.27億元人民幣，立訊高成長，享有高達76倍的本益比。

謝金河分析，王來春深知資本市場的重要性，身邊的幹部幾乎都是台幹，總數超過600人，因此，她對台灣產業界的了解，恐怕無人出其右；謝金河提醒，「郭董真正要注意的是王來春知人善用，而且是驍勇善戰」。

謝金河舉例表示，大約一年多前曾帶參訪團到立訊，就是王來春親自迎接及帶領參觀廠區，整個過程，她對公司的發展，整個產業發展趨勢了然於胸，簡直是20年前打拚的郭董翻版。

謝金河提醒，「王來春用盡一生力量打造立訊，就像她帶領立訊打入蘋果供應鏈鍥而不捨，這種雖千萬人吾往矣的氣概，台灣電子業很多人恐怕不是她的對手」。「郭董已退居二線，鴻海要特別小心！」。

立訊 謝金河 蘋果供應鏈

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