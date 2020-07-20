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搶防疫商機 佳世達旗下國韶實業推醫強潔淨液

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
佳世達／提供
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看好後疫情時代，民眾清潔消毒觀念提升，佳世達（2352）轉投資的國韶實業，推出免洗速乾的「醫強潔淨液」，含醫療有效配方70%酒精與0.5% CHG氯己定成份，適用於手部身體與環境，提供長時間的保護力、更全面的清潔與消毒效果，有別於一般市售的食用或防疫酒精，為醫療院所使用等級。

國韶為台灣藥用酒精領導廠商，從藥用酒精銷售、代理全球第一消毒液品牌，到自行製造生產，深耕台灣消毒液市場，今年加入明基佳世達集團，除持續深耕醫用消毒液市場外，也強化集團醫療事業整體布局。

國韶實業董事長黃士修表示，國韶開業界先鋒，將歐美先進的感染控制觀念帶進國內各級醫療院所及食品工廠、餐飲連鎖品牌等，更進一步推廣至藥局診所和一般消費市場，提升國人對清潔消毒的重視，目前旗下品牌包含克司博、醫強、唐鑫和代理美適Metrex等。

參考世界衛生組織於2019年公布《世界衛生組織基本藥物標準清單WHO Model List of Essential Medicines；簡稱EML》中，列出最有效、最安全的三種殺菌劑，包括Chlorhexidine gluconate（簡稱：CHG氯己定）、Ethanol alcohol（簡稱：乙醇；酒精）、Povidone iodine（俗稱：優碘）。醫強潔淨液成份包含：CHG氯己定與乙醇（克司博酒精）。

國韶表示，市面上許多消毒產品，大多數乾洗手僅含酒精，有立即消毒效果，卻無保護力，需要隨時使用做清潔，而 CHG氯己定是一種速效、長效型的殺菌劑，可提供長時間的保護力，與酒精做搭配，可使消毒效果涵蓋更廣，更全面性的對抗病毒。

酒精 佳世達

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