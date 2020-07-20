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中華電攜手虎尾科技大學 深化合作布局5G智慧製造

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

中華電信學院、中華電信行動通信分公司與虎尾科技大學三方於17日共同正式簽定合作契約，於中華電信學院台中所共同建置「5G智慧機械展示中心」，以加速服務大台中地區密集分佈的精密機械產業。

暨今年元月簽署「5G智慧應用與人才培育產學合作」合作意向書，並於2月導入Pre-5G MEC校園專網，雙方經半年的努力與規劃，除了校園已積極導入各項應用於Pre-5G網路外，正全力推動產學技術合作，深化5G於智慧機械的應用，加速工具機產業朝工業4.0精進。

精密機械是製造業生產線的核心設備與基礎，中華電信致力成為「數位經濟的賦能者」， 利用5G高速率、低延遲、大連結特性，結合虎尾科大智慧機械技術，協助傳統精密機械產業快速升級與轉型，除提升台灣精密機械的競爭力外，進而促進國內智慧製造業的蓬勃發展。

虎尾科大長期投入精密機械的研發與精進，早在今年2月即搶先於5G開台前與中華電信合作，導入Pre-5G MEC校園專網，於校本部已建置完整的精密機械中心，提供工具機低延遲的通訊環境。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，如今5G已正式開台，今年下半年中華電信將持續協助虎尾科大，在既有架構上升級為正式5G MEC，同時整合智慧教室服務，提供遠距教學、第一視角教學等創新互動應用。

中華電信部署5G積極發展「廣結盟」策略，在智慧工廠新未來，日前已攜手網聯科技共同推出「TANGRAM x AR」產品服務，讓使用者能夠輕鬆透過行動裝置辨識3D的工業設備，以AR視覺的展示方式，快速了解工具機設備狀態、即時資訊，進一步引導現場人員正確操作及進行維修，降低人員教育及派遣成本，而本次更結合學界力量共同致力製造業發展。

對於與虎尾科大攜手深化「5G智慧應用與人才培育產學合作」，中華電信學院院長簡志誠表示，藉由雙方合作建置5G智慧機械展示中心、分享研究資源與培育相關技術專業人才，可全力加速推動機械產業數位轉型升級，開拓更多前瞻5G應用商機，期待一起引領台灣智慧製造進入5G新世代。

中華電信 虎尾科大

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