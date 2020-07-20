經濟解析／日本為什麼需要台積電？

台積電(2330) 在先進製程技術上遙遙領先競爭對手，挾著全球領先的優勢，先後吸引美國及日本政府邀請前往設廠，對台積電來說，有四大要點需要考量，但對日本來說，為什麼需要向台積電招手，最主要的關鍵只有一個。

日本是全球第四大半導體供應鏈，但當務之急卻是需在新冠肺炎疫情、美中貿易角力戰等變數中，建構出在地的供應鏈，主因在日本半導體結構中，獨缺晶圓代工，是急待補足的重要領域。

台積電今年資本支出由原本150~160億美元調升到160~170億美元，主要是增加7奈米、5奈米的產能，且積極研發3奈米製程，在3奈米部分，目前已完成研發作業，預計2021年進入風險性試產，2022年正式量產；2奈米製程也在推動中。

台積電在先進製程技術上可說是遙遙領先，且效能也不斷提升中，外電報導指出日本政府向台積電招手，希望可以與日本的本土晶片設備製造商聯手，在日本興建先進晶片工廠。

台經院研究員暨產業顧問劉佩真認為，日本為全球第四大半導體供應國，僅次於美國、台灣及韓國，以日本半導體產業結構來看，IDM占91.5%、IC設計占5.5%、封測占3%、但沒有晶圓代工。

她表示，以日本半導體產業的全球市占來說，日本IDM全球市占率3.4%、IC設計全球市占率僅1.5%、封測全球市占率3.6%、晶圓代工則是掛0。

劉佩真指出，受到新冠肺炎疫情及美中貿易戰角力等不確定因素的衝擊，日本首要的工作之一是把在地化供應鏈給補起來，台積電是全先進製程領先的製造廠，當然優先成為日本政府積極邀請的對象，這也是日本為什麼需要台積電的重要關鍵。

以台積電來說，才宣布前往美國設廠不久，但是若要再前往日本設廠，仍有四大評估重點，劉佩真分析，日本的半導體供應鏈中，設備及材料較強，另外，在應用端上，包括車用及物聯網在全球的表現也強，這些都是台積電與之合作的優點。

不過，不像北美客戶占台積電60%的比重，具有很強的鞏固意義，日本客戶約僅占台積電5%比重，因此，相對來說，可能誘因沒有那麼強；第二個要考量的則是設廠成本，日本投資建廠的成本並不低，除非優惠補助誘人，否則日本的生產成本不低。

另外，台積電除了在台灣、中國的生產基地，也將赴美國設廠，第三個要評估的是，是否有必要將先進製程分散到更多的地區，且因應美中角力，未來中國也可能要求台積電增加投資，有無前往日本設廠可能需更進一步的評估。

最後一個則是設廠地點的選擇，晶圓廠怕地震，多地震的日本，是否可以找得到合適的建廠地點，也是重要的關鍵。

劉佩真認為，可以透過其他的合作策略，例如技術上的合作平台模式，維持與日本的友好關係，至於投資建廠則是中長期的策略考量。