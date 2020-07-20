三大業務需求增加 連展今年有機會轉虧為盈

連接器連展投控（3710）受惠於Type-C、光纖通訊及無線通訊三大業務需求不斷提升，滲透率逐季攀升，第3季進入傳統旺季，連接線成長幅度大增，法人預估全年有極大的機會轉虧為盈。

連展耕耘USB Type-C產品已久，產品廣泛應用於PC／NB、平板及智慧型手機領域，隨著新產品導入USB Type C 介面增加，連接線成長幅度大增，連展更在後續發表的規格USB 4.0帶動之下，傳輸速度更快且整合Thunderbolt 3與 PD 功能擴充支援QC，使Type-C接口的地位更佳穩固。

另外，在Thunderbolt 3部分，目前已開發完成TB3並已獲得英特爾認証，TB4亦已經進入認證，未來技術研發將著重於微型化連接器，微型化內藏／隱藏天線，5G應用等方面產品之發展。

連展第2季營收22.58億元，優於市場預期，主要因第1季受疫情影響出貨遞延，實際營收低於原本預估，但第2季補足第1季的遞延訂單，且市場產生追單效應，單季營收創歷史新高。