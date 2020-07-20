緯創售廠衝擊 iPhone代工三雄市值蒸發312億

緯創（3231）預計年底前出售旗下緯新資通（昆山）給立訊精密，法人認為恐將影響台廠和碩及鴻海，3家公司今（20）日股價齊跌，尤以緯創跌幅7.96%最重，收在32.95元，合計iPhone代工三雄今日市值蒸發312.58億元。

緯創擬出售緯新資通，交易價格暫定人民幣33億元（約新台幣138億元），並將相關業務轉移給立訊，緯創在賣掉昆山廠後，在印度仍有部分iPhone組裝業務，不過，緯創來自iPhone的營收比重約達二成，法人擔憂未來將如何彌補這部分的缺口。

另外，未來立訊將擠下緯創，成為iPhone第三大代工廠，僅次於鴻海及和碩，法人擔心明年蘋果代工價格也恐將出現變動，在緯創售廠後和碩及鴻海也恐將受到衝擊。

緯創售廠給立訊，紅色供應鏈打入iPhone代工業務，未來相關代工廠恐難逃價格競爭，緯創、鴻海、和碩3家公司股價今日全數走低，尤以緯創的跌幅最重；緯創今日以33元開低後走低，一度下滑至32.25元跌停價位，終場收32.95元，下跌2.85元，跌幅7.96%，市值減少80.95億元。

法人預期短期和碩將較快受到影響，今日以63.3元開低，終場收在61.5 元，下跌2.5元，跌幅3.9%，市值因此減少65.27億元；鴻海長期恐也難逃受影響，今日以88元平盤開出後走低，最低下滑至85元，終場收86.8元，下跌1.2元，跌幅1.36%，市值縮水166.35億元。

緯創、和碩、鴻海今日股價齊挫收黑，合計iPhone代工三雄股價蒸發312.58億元。