淡出代工業務？緯創澄清：沒有要退出

緯創（3231）上周宣布出售緯新資通（昆山）、緯創投資（江蘇）有限公司及其相關業務予陸廠立訊，由於昆山廠為緯創生產iPhone大本營，也引發外界好奇，緯創是否要淡出代工業務。對此，緯創資通技術長兼緯創醫學總經理黃俊東澄清，沒有要退出代工、沒這回事。

緯創醫學今（20）日與恩主公醫院舉行聯合記者會，緯創協助醫療場域落實資訊化，數位化以及智能化解決方案，今日端出智慧醫療成果。

惟上周緯創宣布與立訊交易案，現場媒體提問，緯創積極多角化經營，切入智慧醫療領域，是否意味要退出代工事業。對此，黃俊東回答，上周五的事（交易案），說實在自己是跟外界同時間知道，但緯創沒有要淡出代工業務。

黃俊東表示，相對於緯創集團年營收快8千億，緯創醫學佔比還小，事實上，在台灣醫療公司很少營收有超過50億元規模，有10億到20億就已經是很多了，緯創醫學不是以創造營收為導向，但目前已經有小小成果。

緯創與立訊交易案交易之對價暫定為人民幣33億元（約合台幣138億元）。本交易後續簽署正式交易文件及相關合約後，未來需依法登記、備案或取得相關主管機關之核准，預計於今年年底前完成所有程序。本公司將於交易實際完成時，依相關法令規定另行辦理公告申報。