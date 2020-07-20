緯創醫學智慧醫療 成功導入門診臨床

緯創（3231）集團旗下緯創醫學致力於智慧醫療領域，協助醫療場域落實資訊化，數位化以及智能化解決方案，此次攜手新北市重要的區域教學醫院－恩主公醫院，雙方團隊經過一年多努力，恩主公醫院門診大樓，即將於7月25日，舉行盛大開幕典禮，啟動智慧醫療流程與服務。

緯創醫學科技總經理黃俊東表示，緯創醫學以科技業者技術能量為底蘊，結合恩主公醫院豐富的臨床經驗，落實創新智能化的解決方案服務，解決臨床人員及病人面臨的各項問題，並已導入醫療場域實際應用。感謝雙方團隊努力得以有此成果，緯創醫學未來也會繼續憑藉著緯創集團科技研發能量及醫療經驗，提供醫學和科技創新應用，為人類美好生活回饋及貢獻。

恩主公醫院執行長兼院長吳志雄表示，恩主公醫院近年積極布局智慧醫院，與緯創跨界合作希望以先進科技技術輔佐醫療服務，推動以人為本的智慧醫院，希望提供即時、便利及全面的醫療照護服務，讓品質持續提升，服務流程更貼近醫護人員與民眾需求。

「ICD-10 CM 智能推薦」、「智能醫療語音平台」及「遠距傷口照護系統」三項創新應用於臨床線上導入後，除了大幅提升工作效率，節省臨床工作時間外，皆以如何讓病人獲得更優質、精準及全面的服務為出發。「ICD-10 CM 智能推薦」透過大數據與AI技術，提供醫師臨床決策參考，給予病人更精準的診斷，也結合住院端應用，從前端讓醫師掌握病人診斷，繼而減輕疾病分類師工作負荷，亦同時提高院方健保給付效益。

以專注醫學詞彙，貼近臨床用詞語音辨識技術訓練之「智能醫療語音平台」，除了幫助護理人員簡化繁雜工作流程，也結合病人APP及智慧病房床邊系統，提供衛教注意事項說明，病人可反覆聆聽護理人員針對個人化的衛教說明，以利後續照護及加速病情復原。

緯創醫學科技攜手恩主公醫院已建立起智慧醫療里程碑，成為跨領域、多面向醫療標竿。後疫情時代的今日，緯創醫學秉持緯創集團企業文化，積極將智慧醫療推進於精準醫療、個人化醫療及大健康照護領域，為守護台灣醫療品質貢獻心力。