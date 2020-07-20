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台灣大、台塑聯手 打造5G自駕車產業生態系

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

台灣大（3045）今（20）日宣布，與台塑企業旗下台塑汽車貨運合作，由台灣大提供穩定5G訊號及車聯網（Vehicle to Everything，V2X）維運服務，台塑汽車貨運提供旗下車輛資源，以長庚養生文化村為試行場域，創下國內電信、貨車運輸跨領域合作發展商用自駕車首例，可望加速實現商用自駕車引領台灣整體產業升級的願景。

台灣大企業用戶事業群商務長吳傳輝表示，根據產業研究機構Ameri Research研究指出，預計到2024年，全球車聯網產業規模將突破450億美元；透過台灣大穩定、快速又低延遲的5G訊號，加上可同步處理多元訊息的雲端平台，將成為車聯網發展背後最有力的後盾。

吳傳輝強調，與台塑集團展開跨領域合作，發揮強強聯手優勢，一同促進台灣自駕車商用發展更臻成熟。

台塑汽車貨運董事長陳勝光表示，公司成立逾55年，累積車輛運輸的運用與服務經驗無數，配合長庚養生文化村的絕佳試驗場地，投入自駕車物流及乘客運輸應用驗證，可說是自駕車試用與實用的最佳選擇。

台灣大表示，這項合作同時還有許多頂尖學界團隊的核心技術，及業界領先設備服務商共同加盟，包括臺灣大學開發的AI感知自駕系統、明志科技大學研發的多項專利車輛工程技術、NOKIA的CV2X（cellular vehicle-to-everything）技術、iAuto艾歐圖科技的自駕車系統整合服務等，共同打造「車、路、雲」無縫接軌的整合應用。

台灣大說，這套自駕系統曾獲「杜拜世界自動駕駛運輸挑戰賽」新創組亞軍，展現台灣過人的產學研發實力，將在近期對外展示這項實驗成果；台塑汽車貨運非常看好與台灣大合作，藉由業界領先的自駕車技術，提升企業生產力及公共安全，成為國內自駕車投入商業用途的產業領頭羊。

長庚養生文化村管理部主任戴興業表示，養生文化村佔地34公頃，是國內規模最大，占地最廣的老年住宅，這次藉由台灣大快速低延遲的5G訊號服務與台塑汽車的車體結構，不僅提供住民安全可靠的接駁服務，更串聯起住民的情感、文化與智慧的交流。

自駕車 台灣大 台塑集團

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