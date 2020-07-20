受邀赴日設廠？台積電不評論

美國優先政策讓台積電赴亞利桑那州投資晶圓廠，日本政府也有樣學樣，打算邀請台積電赴日投資？根據日本讀賣新聞報導，日本政府正打算邀請台積電或全球其他晶片業者，與半導體設備供應商建立日本國內晶圓代工產業。對此，台積電表示，不予評論。

讀賣新聞報導指出，半導體先進製程技術已攸關國家安全，日本政府希望吸引海外的晶片製造商到當地投資，以振興國內的半導體產業，並確保晶片供貨穩定，日本政府擬在未來數年，向參與計劃的海外企業提供總值數千億日圓的補助。

國內業者表示，台積電赴海外投資三大要件：規模經濟、成本划算及人員組織和供應鏈必須完備，日本除了供應鏈完善之外，規模經濟及成本都是問題，日本晶圓製造成本高昂，當年日本業者富士通都因考量成本，將旗下半導體事業賣給聯電，顯見在日本製造成本高昂。

另外，台積電赴美投資除了三大考量因素之外，政治因素也是重要選項，川普總統打出美國優先、製造業回流美國，台積電主要大客戶蘋果、輝達、高通、超微均是美國企業，在美設廠除了政治正確之外，也就近服務美系客戶需求，相對於日本而言，無政治因素考量之下，在日本設廠或台灣生產其意義不大，僅政府補助恐誘因不大。