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熱商機加持 富邦媒：涼夏家電買氣年增五成

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
富邦媒董事長林啟峰。記者余承翰攝影／報系資料照
富邦媒董事長林啟峰。記者余承翰攝影／報系資料照

全台各地氣溫持續飆升，帶動涼夏商機炎燒。富邦媒（8454）旗下通路momo購物網表示，今年夏季氣溫屢創新高，推動大小涼夏家電買氣較去年成長近五成，其中價格親民的「DC風扇」和一級能效的「冷暖空調」為上半年市場消費首選。

中央氣象局統計，上周炎熱氣溫創下歷年7月最高，推升涼夏家電需求。momo購物網據銷售觀察，今年夏季較往年提早報到，涼夏家電買氣上升點也較往年提前，5月份即開始進入銷售高峰，看好熱商機，momo也網羅約300件涼夏家電，包括大型冷暖空調、移動式空調到中小型風扇、水冷扇等。

momo據消費統計，今年夏季小型涼夏家電以價格親民、功能齊全的「DC風扇」最受矚目，上半年累計銷售超過7萬台，具備可遙控、定時功能、自動擺頭功能亦是消費者的選購重點。熱銷冠軍為「HERAN禾聯」日本馬達14吋智慧觸控變頻7葉片DC扇，使用日本馬達直流變頻電機、觸控面板設計加上人體工學可攜式提把，月銷高達3,000台；熱銷第二為「SAMPO 聲寶」12吋 微電腦遙控DC直流電風扇， DC馬達省電更省荷包，7小時定時功能、無線遙控操作簡單又便利，月銷超過1500台；還有2020熱門新品「SDL 山多力」16吋遙控定時DC扇，羽翼型扇葉出風柔和低噪音，8段風速自由切換符合各式環境需求，獲得熱銷第三。

而大型涼夏家電以享有政府節能補助最多的「冷暖空調」銷售最佳，其中又以適用範圍4-6坪以下的變頻分離式空調最受消費者青睞。熱銷冠軍為「TECO東元」R32 一級變頻 4-6坪一對一變頻冷暖空調，月銷近350台；「Panasonic國際牌」2-3坪R32變頻冷專分離式拿下熱銷第二，月銷超過300台；熱銷第三則是台灣製造的「SAMPO聲寶」4-6坪精品變頻分離式一對一冷氣。

為提供消費者最超值的涼夏優惠， momo也祭出家電清涼券、購買指定品牌商品刷富邦momo聯名信用卡享10%回饋等好康活動。同時響應政府《臺北節能季》汰舊換新、減徵貨物稅政策，精選多項家電大廠包含「聲寶」、「東元」、「國際牌」、「開利」以及「奇美」等指定商品除政策優惠再享二重折價，最高現省12,000元。

家電 momo

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