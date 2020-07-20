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緯創保留印度廠 布局活棋

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

緯創賣掉中國iPhone製造業務，保留印度廠作為蘋果單活棋。據了解，當初立訊與緯創洽談，原是希望緯創將昆山廠、印度廠一起打包出售，但緯創最終仍是不願賣掉印度廠。

緯創與立訊談判出售昆山廠iPhone業務，近月在法人圈傳得沸沸揚揚，當時市場盛傳，立訊為了加速進軍iPhone業務，因此希望藉由併購緯創昆山廠，省去自己製造試錯的時間。

據悉，雙方談判多時，卡在立訊希望緯創能打包出售，把印度及昆山廠一起賣掉，但緯創不願意賣掉印度廠，僅願意出售昆山iPhone製造廠，也就是中國生產的業務。

事實上，緯創對iPhone製造是又愛又恨，藉由生產iPhone，前幾年緯創營收快速成長，但直到現在，緯創iPhone業務仍是賠錢，是標準「有面子沒裡子」的生意，明顯與緯創近年強調利潤的策略不符。

不過，儘管緯創中國iPhone製造優勢不大，但印度廠又是一回事，當初鴻海、和碩不願意虧錢進入印度設廠，緯創是第一個願意印度製造的廠商，隨著印度政府近年擴大政策優惠，要吸引蘋果供應鏈從中國前去印度，緯創的印度廠也成為印度政府的樣板。

對此，緯創不評論單一客戶及產品，但緯創強調，公司重視印度市場佈局，從今年擴大當地資本支出可見一斑。

外部環境上，其實也不利陸廠收購印度業務，中印近期因邊境紛爭，印度民間不僅出現抵制大陸產品的情況，當地政府也封殺中國軟體，顯示此時陸資進軍印度，可能面臨地緣政治不穩定變數。

緯創 印度 iPhone

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