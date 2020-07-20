蘋果扶植立訊 短期影響和碩、長期衝擊鴻海

陸廠立訊打入iPhone供應鏈，產業人士指出，蘋果目標明確，就是要扶持「根正苗紅」的立訊、牽制最大組裝廠鴻海，因此短期來看，第二大供應商和碩雖然訂單最快受影響，但中長期來看，真正受衝擊的將是鴻海。

立訊入局，背後代表蘋果經營策略由硬轉軟的轉變，擅長供應鏈管理的蘋果執行長庫克，近年不斷推出低價iPhone，藉此擴大使用群眾，讓更多人接觸蘋果軟體。

但在降價下要維持蘋果自身硬體利潤，手段之一，就是進一步降低供應商成本，而加入新的供應商，讓其與原有廠商打起價格戰，自是蘋果樂見局面。

產業人士指出，蘋果扶持立訊態度明顯，最終目標就是要把立訊打造成另一個富士康，以此牽制鴻海，要打破鴻海長年把持中高階iPhone機型製造，以及最大組裝供應商地位。

再者，立訊陸企的DNA，對在可見的未來，美中之間貿易紛爭不斷的時代，若美中又爆發大規模爭端，立訊陸廠身份可以確保iPhone製造不會遭受中國政府太多刁難，押寶立訊是一種降低風險的做法。

法人指出，立訊今年下半年開始供應iPhone，但初期會以緯創原有訂單分額為主，待立訊「練兵」完後，預期明年開始才會真正影響鴻海、和碩手機訂單，短期之間對身為第二大代工廠的和碩影響較大，但從中長期來看，主要受衝擊的仍是鴻海。

法人表示，近年和碩為提升iPhone 組裝業務利潤，因此主要聚焦單一機型，讓生產良率、人員調動更為順暢。而含金量較高的中高階機型仍在鴻海手上，蘋果在扶植立訊、牽制鴻海的思維下，勢必會加速下放原本鴻海訂單予立訊。