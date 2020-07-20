iPhone組裝新局 鴻海、和碩穩訂單拚轉型

陸廠立訊擬收購緯創昆山廠，正式打破台廠穩守iPhone組裝鏈的神話，面對蘋果強勢扶植立訊，鴻海、和碩等除了要守住組裝生意、擴大零組件業務外，也積極佈局新事業，鴻海以「3+3」策略重點佈局半導體、AI、數位健康領域，和碩則往車用電子、偏向直接面對終端消費者的生活化產品靠攏。

緯創上周宣布出售集團旗下緯新資通（昆山）、緯創投資（江蘇）及其相關業務予立訊集團，這不僅是緯創退出中國iPhone 製造業務，也代表紅色供應鏈與台灣組裝廠競爭進入更加競爭的新時代。

短期內，iPhone組裝廠市佔率將成為「一大三小」局面，也就是鴻海仍維持最大組裝廠地位，其餘則是和碩、立訊及緯創，而在蘋果刻意扶持下，未來立訊組裝佔比將越來越大。

面對大客戶蘋果的變心，台廠除了積極守住既有訂單，發揮製造彈性及品質穩住市佔率外，另一大重點就是擴大集團內零組件打入iPhone供應鏈，提高整體利潤。

而這同時也是鴻海至今能維持iPhone最大組裝廠的關鍵，目前集團轉投資的廠商，包含機殼廠鴻準、PCB廠臻鼎-KY、觸控模組廠GIS-KY、鴻騰精密（FIT）及日廠康達智（Kantatsu）等皆有切入iPhone 生意；至於和碩集團，旗下IC載板商景碩及機殼廠鎧勝-KY 也在蘋果供應商名單。

隨著蘋果越來越不甜，台廠近年已積極轉型，希望擺脫單一客戶左右營運的局面。其中，緯創藉由緯穎在伺服器資料中心市場打出一片天，緯穎近年營收穩步成長，也讓緯創有底氣，淡出iPhone中國製造。

鴻海董事長劉揚偉上任後多次呼籲，集團要透過「3+3」新產業新技術，包含電動車、半導體、機器人、數位健康、AI、5G/6G等佈局，帶動集團全面轉型，目標2025年將毛利率從現在6%提升到10%。

和碩集團則因iPhone組裝業務佔營收比例超過五成以上，為了降低單一產品及客戶左右營運風險，因此積極展開多角化生意，近年擴大微軟、Google組裝事業生意，產品線涵蓋筆電、智慧音箱。

在新領域上，和碩則佈局如隱形眼鏡、汽車電子、電子煙等業務，偏向直接面對終端消費者的生活化產品。此外，和碩也透過旗下主板廠華擎切入伺服器生意，近年營運也呈現穩定成長。