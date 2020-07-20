快訊

窺視欲變本加厲：實境秀的悲劇 只能一再重演？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPhone組裝新局 鴻海、和碩穩訂單拚轉型

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
iPhone組裝廠市佔率將成為「一大三小」局面，也就是鴻海仍維持最大組裝廠地位，其餘則是和碩、立訊及緯創，而在蘋果刻意扶持下，未來立訊組裝佔比將越來越大。（路透）
iPhone組裝廠市佔率將成為「一大三小」局面，也就是鴻海仍維持最大組裝廠地位，其餘則是和碩、立訊及緯創，而在蘋果刻意扶持下，未來立訊組裝佔比將越來越大。（路透）

陸廠立訊擬收購緯創昆山廠，正式打破台廠穩守iPhone組裝鏈的神話，面對蘋果強勢扶植立訊，鴻海、和碩等除了要守住組裝生意、擴大零組件業務外，也積極佈局新事業，鴻海以「3+3」策略重點佈局半導體、AI、數位健康領域，和碩則往車用電子、偏向直接面對終端消費者的生活化產品靠攏。

緯創上周宣布出售集團旗下緯新資通（昆山）、緯創投資（江蘇）及其相關業務予立訊集團，這不僅是緯創退出中國iPhone 製造業務，也代表紅色供應鏈與台灣組裝廠競爭進入更加競爭的新時代。

短期內，iPhone組裝廠市佔率將成為「一大三小」局面，也就是鴻海仍維持最大組裝廠地位，其餘則是和碩、立訊及緯創，而在蘋果刻意扶持下，未來立訊組裝佔比將越來越大。

面對大客戶蘋果的變心，台廠除了積極守住既有訂單，發揮製造彈性及品質穩住市佔率外，另一大重點就是擴大集團內零組件打入iPhone供應鏈，提高整體利潤。

而這同時也是鴻海至今能維持iPhone最大組裝廠的關鍵，目前集團轉投資的廠商，包含機殼廠鴻準、PCB廠臻鼎-KY、觸控模組廠GIS-KY、鴻騰精密（FIT）及日廠康達智（Kantatsu）等皆有切入iPhone 生意；至於和碩集團，旗下IC載板商景碩及機殼廠鎧勝-KY 也在蘋果供應商名單。

隨著蘋果越來越不甜，台廠近年已積極轉型，希望擺脫單一客戶左右營運的局面。其中，緯創藉由緯穎在伺服器資料中心市場打出一片天，緯穎近年營收穩步成長，也讓緯創有底氣，淡出iPhone中國製造。

鴻海董事長劉揚偉上任後多次呼籲，集團要透過「3+3」新產業新技術，包含電動車、半導體、機器人、數位健康、AI、5G/6G等佈局，帶動集團全面轉型，目標2025年將毛利率從現在6%提升到10%。

和碩集團則因iPhone組裝業務佔營收比例超過五成以上，為了降低單一產品及客戶左右營運風險，因此積極展開多角化生意，近年擴大微軟、Google組裝事業生意，產品線涵蓋筆電、智慧音箱。

在新領域上，和碩則佈局如隱形眼鏡、汽車電子、電子煙等業務，偏向直接面對終端消費者的生活化產品。此外，和碩也透過旗下主板廠華擎切入伺服器生意，近年營運也呈現穩定成長。

iPhone 和碩 緯創

延伸閱讀

你有舊的iPhone嗎？捐出來可幫盲人點一盞明燈

投審會：尚未收到緯創交易案申請

鴻海撒錢搶人 趕工新iPhone

紅鏈收購台鏈 郭台銘震驚

相關新聞

蘋果扶植立訊 短期影響和碩、長期衝擊鴻海

陸廠立訊打入iPhone供應鏈，產業人士指出，蘋果目標明確，就是要扶持「根正苗紅」的立訊、牽制最大組裝廠鴻海，因此短期來...

iPhone組裝新局 鴻海、和碩穩訂單拚轉型

陸廠立訊擬收購緯創昆山廠，正式打破台廠穩守iPhone組裝鏈的神話，面對蘋果強勢扶植立訊，鴻海、和碩等除了要守住組裝生意...

熱商機加持 富邦媒：涼夏家電買氣年增五成

全台各地氣溫持續飆升，帶動涼夏商機炎燒。富邦媒（8454）旗下通路momo購物網表示，今年夏季氣溫屢創新高，推動大小涼夏...

雍智受惠5G帶動測試載板 法人估第3季業績衝新高

IC測試載板廠雍智可望受惠5G和Wi-Fi 6帶動IC測試載板與老化測試載板，法人估第3季業績有機會超過新台幣3.2億元...

日衝刺半導體 拉攏台積設廠

日本政府有意邀請全球晶圓代工龍頭台積電等海外半導體大廠，與該國本土晶片設備製造商聯手，在日本興建先進晶片工廠，且政府計劃...

日招手設廠 台積：不排除任何可能性

針對日本政府打算邀請台積電赴日本設立先進晶片製造廠，台積電發言體系昨（19）日表示，台積電不排除各種可能性，但目前沒有相...

5G建設國產化 百億商機來了

政府力推台灣第五代行動通訊（5G）網路基礎建設國產化，擬定「推動5G發展計畫」四年方案，當中期盼電信業者自2023年起至...

投審會：尚未收到緯創交易案申請

立訊集團將以買廠帶訂單方式，接手緯創昆山iPhone業務。對此，投審會昨（19）日表示，尚未收到申請案件，不評論個案。

蘋果光環 牽動市場評價

緯創將出售旗下iPhone代工大本營緯新資通（昆山）股權與業務，予蘋果紅色供應鏈指標廠立訊，市場憂心緯創未來可能失去蘋果...

鴻海撒錢搶人 趕工新iPhone

蘋果新iPhone將在秋季現身。為了衝刺新機生產，蘋果重要夥伴鴻海集團鄭州廠區加速招募人力，近期號召老員工返廠，並祭出人...

小型基地台 5G時代致勝關鍵

網通廠近年積極跨向電信端基礎網路產品，自3G、WiMAX、4G就開始布局小型基地台產品（Small cell），十年磨一...

鴻海燈塔工廠 下半年拚十座

鴻海集團近期持續推動內部數位轉型，規劃打造高速網路願景，在外部推廣計畫上，據了解，內部已設定希望下半年達成十座以上燈塔工...

熱門新聞

農遊券限定跨區使用麻煩 網友爆：居住地「填假的啦」

第二波農遊券中籤機率96% 最晚深夜近12時才會收到簡訊

三倍券塑膠片挨批垃圾 彭啟明嘆可惜：最後一關沒做好

500萬人抽到農遊券 還有滿千送百抽獎三大好禮

紅鏈收購台鏈 郭台銘震驚

倒數12小時！800元浪漫客庄旅遊券 首波登記今晚封關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。