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參審法明闖關 近百條文無共識 立院恐陷焦土戰

聯發科 平均月薪8.4萬

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北報導

半導體業好「薪」情，根據比薪水數據顯示，半導體產業薪資水準確實比其他產業高出許多。其中平均月薪50,035元，平均年薪866,876元。不過，半導體相較其他產業，屬工時偏高產業，比薪水調查發現，半導體產業平均工時10.21小時，也就是說，在半導體業工作的人，至少每天要多比別人多加班二小時。

比薪水進一步整理出熱門半導體公司的平均月薪與平均年薪，聯發科雙雙擊敗台積電，聯發科平均月薪84,655元，平均年薪1,493,523元。台積電平均月薪51,465元，平均年薪1,228,878元。日月光半導體平均月薪43,611元，平均年薪669,272元。台灣美光平均月薪55,843元，平均年薪842,685元。聯華電子平均月薪51,527元，平均年薪853,380元。

比薪水創辦人陳致宏指出，欲進入半導體產業擁有「國立大學」學歷的人會比較吃香，尤其是有地緣關係的大學，所謂地緣性就是像清大、交大、成大，他們都是距科學園區比較近的大學。

此外，另一個現象是，若以城市薪資數據觀察，有半導體產業進駐的新竹、台南、高雄，也因製程階段不同，而有明顯薪資差距。從比薪水平均薪資可觀察到，有科技園區的地方，像是竹科、南科的薪資所得是具有優勢與競爭力的，周邊發展也具有連動性。

陳致宏表示，以「苗栗竹南鎮」來看，很多新竹科學園區的公司，將廠房、公司設置在苗栗的竹南科學園區，連帶著苗栗的平均薪資提升，甚至還高於北市、新北和桃園。

半導體 年薪 薪資

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