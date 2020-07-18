半導體資本支出 台陸估成長
台積電上修今年資本支出計畫，大陸也積極發展半導體事業。工研院產業科技國際策略發展所昨（17）日表示，全球半導體資本支出，預期只有台灣與大陸正成長，其他主要地區都衰退。
工研院產科國際所昨日舉辦「技術推進，台灣半導體產業創新局」研討會，產科國際所分析師黃慧修表示，今年全球半導體資本支出下滑，主要是記憶體業者大幅減少投資，三星、SK海力士、美光都縮減資本支出。預期今年只有台灣與大陸的半導體資本支出呈正成長，去年台灣半導體資本支出為174億美元，占全球比重約17%，今年成長率估4%。
大陸今年半導體資本支出估增35.5%，主要是中芯國際調高資本支出到43億美元，用於投資上海12吋晶圓廠的設備及成熟製程產線。
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