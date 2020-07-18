半導體資本支出 台陸估成長

中國大陸晶圓代工廠中芯國際昨(16)日登陸A股科創版，收盤時股價暴漲202％，總市值達到5917億元人民幣(約新台幣2.48 兆元)，不僅成為A股市值最高的半導體公司，也是大陸市值最高的上市科技大廠，並且是首家完成實現「A+H」的科創紅籌企業。

2020-07-17 13:06