和碩拚印度製造 註冊子公司

經濟日報 / 記者謝艾莉、編譯洪啟原／綜合報導
印度經濟時報（ET）報導，和碩已在印度註冊成立一家子公司，加入鴻海和緯創西進印度的行列。 （路透）
印度經濟時報（ET）報導，和碩已在印度註冊成立一家子公司，加入鴻海和緯創西進印度的行列。 （路透）

外電指出，蘋果iPhone第二大代工廠和碩已在印度東南方的清奈市（Chennai）註冊子公司，正在找尋適當土地設廠，加入「印度製造」行列。和碩也證實在本周完成印度子公司的註冊程序，但對單一產品及客戶不予評論。和碩正式投資印度後，iPhone三大代工廠鴻海、緯創、和碩在印度齊聚。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
印度經濟時報（Economic Times）報導，印度政府6月推出一項價值66億美元的計畫，向全球頂尖的智慧手機製造商招手，提供獎勵措施和馬上可以使用的製造業聚落。彭博行業研究（BI）分析師坎特曼表示，鴻海和緯創在印度將擴大營運，和碩西進印度可視為防禦措施，捍衛其在平價iPhone手機製造市占率。

外資對印度投資金額在過去幾周大增，包括Google、臉書和其他公司，挹注將近200億美元投資印度首富安巴尼的行動網路新創公司Jio平台。Google承諾在未來五到七年投資100億美元，加速印度數位轉型。電商巨擘亞馬遜（Amazon）也計劃在2025年前出口價值100億美元的印度製商品。

市場認為，和碩應大客戶蘋果要求前往印度設廠，主要生產iPhone，印度未來是iPhone主要銷售市場之一，三大代工廠更可望享受印度製造業起飛的商機。

和碩證實印度設廠計畫，但對建設時間表、單一產品及客戶皆不予評論，新廠投產細節暫無明確時間表。

美中貿易戰持續、加上疫情影響供應鏈生產，和碩執行長廖賜政先前在法說會中指出，印度確實是未來考慮擴產區域之一，公司仍在評估，以印度政府態度和客戶要求做決定。

和碩目前主要產能集中於大陸，已啟動分散產能計畫，對東南亞布局加速。印尼巴淡島的工廠去年6、7月投產，以生產網通、IoT產品為主；今年2月前進越南設廠，可望在2021年投產。

印度 和碩 iPhone

延伸閱讀

印度防長視察前線：沒有強權可染指印度土地

印度豪雨成災 孟買樓房坍塌釀8人亡

緯創將出售2家公司給立訊 交易價約138億元

劍指iPhone 和碩證實已在印度註冊設立子公司

相關新聞

緯創陸廠賣立訊 淡出iPhone鏈

緯創昨（17）日代子公司Win Smart Co., Ltd.公告，年底前將出售旗下緯新資通（昆山）予蘋果紅色供應鏈指標...

富智康砸11億 買HMD可轉債

鴻海昨（17）日代子公司富智康（FIH Mobile）公告，透過轉投資方式，斥資3,830萬美元（約合新台幣11.3億元...

台廠電子鏈 加速建新產能

美中貿易戰未如預期中「速戰速決」，讓台灣電子代工廠確實加快布建東南亞新產能，鴻海上周傳出規劃在印度斯利柏倫菩德（Srip...

緯創年營收兆元目標 考驗林憲銘

緯創將旗下生產蘋果iPhone重鎮緯新資通（昆山）賣給陸企立訊，不僅牽動iPhone代工版圖，讓立訊首次拿下iPhone...

半導體資本支出 台陸估成長

台積電上修今年資本支出計畫，大陸也積極發展半導體事業。工研院產業科技國際策略發展所昨（17）日表示，全球半導體資本支出，...

和碩拚印度製造 註冊子公司

外電指出，蘋果iPhone第二大代工廠和碩已在印度東南方的清奈市（Chennai）註冊子公司，正在找尋適當土地設廠，加入...

劍指iPhone 和碩證實已在印度註冊設立子公司

外電報導，iPhone第二大代工廠和碩（4938）已在南印度的清奈註冊設立子公司，準備在印度設廠製造，對此，和碩證實，本...

中國半導體股價泡沬已現？中芯獲利比聯電差 但市值要追趕台積電！

中國大陸晶圓代工廠中芯國際昨(16)日登陸A股科創版，收盤時股價暴漲202％，總市值達到5917億元人民幣(約新台幣2.48 兆元)，不僅成為A股市值最高的半導體公司，也是大陸市值最高的上市科技大廠，並且是首家完成實現「A+H」的科創紅籌企業。

中芯掛上科創板 謝金河：對台灣半導體產業衝擊開始

財信傳媒董事長謝金河今天在臉書發文表示，中國傾舉國之力扶植的半導體國家隊中芯國際在科創板上市，中芯只花了45天就完成所有...

鴻海股價創波段高點 低檔反彈郭台銘身價增307億

鴻海今天早盤股價最高來到88.6元，是近半年波段高點。從3月低檔反彈迄今，漲幅達34.8%，若從鴻海創辦人郭台銘持股來看...

耗時二年開發 網龍S級國產遊戲搶市

網龍（3083）新款手機遊戲《黃易群俠傳M》預計20日在台港澳雙平台上市，該遊戲耗時二年多開發，總計斥資逾2億元，不僅是...

國巨集團調體質 強攻車用、航太

國巨董事長陳泰銘昨（16）日表示，併購普思電子與基美後，國巨集團體質將大幅轉變，著眼於高規格產品，力抗景氣不確定性，有助...

熱門新聞

梅花浮水印難辨識！民眾陳情連超商店員都不敢收三倍券

三倍券有折痕、髒污不能用？ 經濟部說明

下周油價可望終結連11漲 因牴觸亞鄰中油可能全部吸收漲幅

把握這3天賺600元 「藝FUN券」明起開放App登記

明天最多人！150萬人擠領三倍券 1269間郵局全日加班

折到銀行不收、有梅花才是真的？三倍券三大謠言一次看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。