和碩拚印度製造 註冊子公司

外電指出，蘋果iPhone第二大代工廠和碩已在印度東南方的清奈市（Chennai）註冊子公司，正在找尋適當土地設廠，加入「印度製造」行列。和碩也證實在本周完成印度子公司的註冊程序，但對單一產品及客戶不予評論。和碩正式投資印度後，iPhone三大代工廠鴻海、緯創、和碩在印度齊聚。

圖／經濟日報提供 印度經濟時報（Economic Times）報導，印度政府6月推出一項價值66億美元的計畫，向全球頂尖的智慧手機製造商招手，提供獎勵措施和馬上可以使用的製造業聚落。彭博行業研究（BI）分析師坎特曼表示，鴻海和緯創在印度將擴大營運，和碩西進印度可視為防禦措施，捍衛其在平價iPhone手機製造市占率。

外資對印度投資金額在過去幾周大增，包括Google、臉書和其他公司，挹注將近200億美元投資印度首富安巴尼的行動網路新創公司Jio平台。Google承諾在未來五到七年投資100億美元，加速印度數位轉型。電商巨擘亞馬遜（Amazon）也計劃在2025年前出口價值100億美元的印度製商品。

市場認為，和碩應大客戶蘋果要求前往印度設廠，主要生產iPhone，印度未來是iPhone主要銷售市場之一，三大代工廠更可望享受印度製造業起飛的商機。

和碩證實印度設廠計畫，但對建設時間表、單一產品及客戶皆不予評論，新廠投產細節暫無明確時間表。

美中貿易戰持續、加上疫情影響供應鏈生產，和碩執行長廖賜政先前在法說會中指出，印度確實是未來考慮擴產區域之一，公司仍在評估，以印度政府態度和客戶要求做決定。

和碩目前主要產能集中於大陸，已啟動分散產能計畫，對東南亞布局加速。印尼巴淡島的工廠去年6、7月投產，以生產網通、IoT產品為主；今年2月前進越南設廠，可望在2021年投產。