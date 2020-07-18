緯創年營收兆元目標 考驗林憲銘

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北報導

緯創將旗下生產蘋果iPhone重鎮緯新資通（昆山）賣給陸企立訊，不僅牽動iPhone代工版圖，讓立訊首次拿下iPhone訂單，也讓市場原本預期緯創成為鴻海、和碩之後，台灣第三家年營收站上兆元大關的代工廠，現在少了iPhone訂單，緯創朝年營收兆元的目標如何達成，考驗董座林憲銘與經營團隊。

立訊從零組件產品代工開始，有意殺進iPhone組裝的消息時有所聞。但相較於過往蘋果新增供應鏈的訂單挪移，多是透過新進者自行建立產能、架設生產線、逐步通過蘋果驗證才拿下訂單，這次立訊直接從緯創手中買下工廠和iPhone相關業務，幾乎等於是「兵不血刃」，頗令市場訝異。

市場人士指出，此舉可以看出蘋果有意扶植立訊上位，明年大陸市場的iPhone新訂單勢必有立訊一份。而緯創在iPhone組裝上只有營收好看，但獲利太差，不如早點賣掉廠，還可以回收先前對昆山廠的投資。

立訊董事長王來春近年鎖定蘋果訂單猛烈攻擊，先從英業達手中分食AirPods代工單，如今乘勝追擊順利拿下蘋果最重要的iPhone訂單，讓台灣代工廠面臨龐大壓力。

市場人士解讀，因應美中貿易戰，台灣代工廠加快把生產線移往非中國大陸區域，緯創這次賣廠也與生產線重新優化有關。緯創先前已宣布，今年非中國大陸產能將達20%至25%，明年有五成產能來自非中國大陸。

緯創去年營收約8,783億元，原本被市場高度期待成為繼鴻海、和碩之後，第三家年營收衝破兆元的代工廠，隨著iPhone訂單流失，未來如何在台灣、印度、墨西哥等地工廠加快調整產品組合，拉大業務規模，市場高度關注。

也有法人認為，緯創經營iPhone業務已久，但對獲利貢獻有限（毛利率約1%），日後緯創將可專心經營印度的手機組裝業務，立訊精密可藉由取得的緯新資通（昆山）廠生產iPhone的板子，交給緯創印度廠做後段的組裝。

iPhone 緯創 立訊

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