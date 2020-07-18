緯創陸廠賣立訊 淡出iPhone鏈

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北報導
圖／經濟日報提供
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緯創昨（17）日代子公司Win Smart Co., Ltd.公告，年底前將出售旗下緯新資通（昆山）予蘋果紅色供應鏈指標廠立訊精密，交易價格暫定人民幣33億元（約新台幣138億元），並將相關業務轉移給立訊。該廠區為緯創代工iPhone大本營，此舉意味緯創淡出iPhone生產，紅色供應鏈首度切入iPhone代工，震驚業界。

緯創賣掉昆山廠後，在印度仍有部分iPhone組裝業務。

緯創去年營收約8,783億元，iPhone營收比重約二成，換算未來緯創面臨年營收短少逾1,700億元的壓力，如何彌補龐大營收空缺，市場關注。立訊將一口氣吃下iPhone約8%的產能占比，擠下緯創，成為iPhone第三大代工廠，居鴻海、和碩之後，業界更認定立訊將吃下供應大陸地區的iPhone訂單，明年起，新一波蘋果代工價格戰恐開打。

緯創昨天跌0.2元、收35.8元，在緯創發布公告前，外資昨日大賣9,188張，為今年以來對緯創第三大賣超量，引起市場關注。

緯創說明，出售的主要是持股100%的緯新資通（昆山），因緯創投資（江蘇）也持有緯新資通，因此一併公告。緯新資通生產手持式產品、筆電等，出售後，在中國大陸仍有生產行動通訊產品的據點。除了緯新資通外，緯創在昆山還有其他三個據點。

緯創說明，出售原因主要因應集團轉型及全球布局戰略考量，實際金額將依營業讓與基準日當天實際帳面價值做調整。此外，本交易未來需依法登記、備案或取得相關主管機關核准，預計於今年底前完成所有程序。

緯創強調未來將持續聚焦於業務組合及全球布局優化，因應外在環境的快速變遷。交易完成後，將更加積極於未來關鍵技術的投資與開發，加速投入如5G、AI、車載裝置與智慧醫療等新事業領域發展，強化公司的產品組合與獲利提升。

而為了更完善支援客戶業務與生產需求，緯創將對營運總部所在的台灣加重投資，對墨西哥、印度、馬來西亞、越南、捷克與中國大陸等製造據點將持續發展。

緯創 iPhone

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