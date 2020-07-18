台廠電子鏈 加速建新產能

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北報導

美中貿易戰未如預期中「速戰速決」，讓台灣電子代工廠確實加快布建東南亞新產能，鴻海上周傳出規劃在印度斯利柏倫菩德（Sriperumbudur）成立蘋果iPhone組裝廠，和碩隨後跟進證實印度設廠計畫。雖然印度各地基礎建設落差大，現在還是肺炎疫情高峰，但印度製造已成趨勢，台商電子上下游供應鏈加速進入印度。

外電指出，鴻海在印度預計投資10億美元設立iPhone組裝廠，預估三年內完成，將增加6,000個當地工作機會。鴻海回應，不評論任何有關既有及潛在客戶、產品、供應鏈夥伴的市場或媒體傳言。

市場認為，iPhone兩大代工巨頭鴻海、和碩都確定投資印度，印度製造更具體化。業界人士指出，美中貿易戰和新冠肺炎兩隻「灰犀牛」與「黑天鵝」，讓過去製造業生態系慢慢成形的模式，變成必須加速，無法等到萬事俱備。

即使印度現在還有供應鏈不完整、基礎設施需加強等問題，但基於印度對手機需求，加上隨時變化的全球經濟情勢，甚至疫情影響原物料出口和產品運送，種種風險都讓台商不得不加快往印度發展。

印度 鴻海 iPhone

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