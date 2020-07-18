富智康砸11億 買HMD可轉債

鴻海昨（17）日代子公司富智康（FIH Mobile）公告，透過轉投資方式，斥資3,830萬美元（約合新台幣11.3億元）取得HMD Global Oy可轉換公司債，對公司持股比重拉升至6.2%。

鴻海公告，富智康以現增方式，依序透過Execustar International Limited、Worthy Ray Limited、Wonderful Stars Pte. Ltd.，取得TNS Global Oy對於HMD Global Oy之應收帳款，以此作為價金認購HMD Global Oy可轉換公司債。

鴻海集團先前也已持有約6,200萬美元的HMD Global Oy特別股，此次再取得3,830萬美元的可轉債後，綜合持股比重拉升至6.2%，鴻海表示主要是長期投資，本次投資並是以集團子公司對於被投資公司之應收帳款，認購可轉換債，沒有任何資金流出，不會造成任何影響。

富智康代工Nokia手機，主要透過合作夥伴新創公司HMD Global Oy取得品牌授權，由富智康集團取得製造、生產、銷售、售後服務。此一創新合作方式，比富智康直接取得品牌，更有利富智康集團。因富智康也為其他品牌代工，包括小米、華為等品牌手機。