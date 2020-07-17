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鴻海子公司富智康斥資11.3億元 取得HMD可轉債

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

鴻海（2317）今（17）日代子公司富智康 （FIH Mobile）公告，透過轉投資方式，斥資3,830萬美元、約合新台幣11.3億元，取得HMD Global Oy可轉換公司債，持股比重拉升至6.2%。

鴻海公告，富智康以現增的方式，依序透過 Execustar International Limited、Worthy Ray Limited、Wonderful Stars Pte. Ltd.，取得 TNS Global Oy 對於 HMD Global Oy 之應收帳款，以此作為價金認購 HMD Global Oy 可轉換公司債。

鴻海集團先前也已持有 6200 萬美元的 HMD Global Oy 特別股，此次再取得3,830萬美元的可轉債後，綜合持股比重拉升至6.2%，鴻海表示，取得目的為長期投資。

富智康並未取得Nokia的品牌，而是合作夥伴新創公司HMD Global Oy 取得品牌授權。富智康集團取得製造、生產、銷售、售後服務。此一創新合作方式，比富智康直接取得品牌，更有利富智康集團。由於富智康也為其他品牌代工，包括小米、華為、蘋果等。

富智康 鴻海 公司債

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