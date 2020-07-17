防範數位貨幣洗錢 資誠技術支持鏈奇科技

為了協助客戶降低數位交易風險，並打擊金融犯罪，資誠企業管理顧問公司技術支持鏈奇科技公司(Unblock Analysis)，進行數位貨幣反洗錢（AML）及「了解你的客戶（KYC）」解決方案的開發。

資誠企業管理顧問公司董事長周建宏表示，在數位經濟時代，全球貨幣逐漸朝向數位化發展，然而，數位貨幣的匿名特性，卻成為有心人士洗錢等不法行為的工具。資誠過去幾年協助虛擬資產服務提供者(virtual assets service providers, VASPs)及金融機構，在虛擬貨幣反洗錢控制的「人」及「幣」的面向，建構人幣整合最佳反洗錢實務的努力。

資誠表示，技術支持鏈奇科技這家新創公司，為VASPs和金融機構規劃高效能的數位貨幣反洗錢控制方案，營造數位時代的信任，提供數位轉型的全方位解決方案，也期望能解決數位交易產生的金融犯罪問題。

普華商務法律事務所合夥律師暨金融法律服務負責人梁鴻烈表示，鏈奇科技由人工智慧驅動交易分析和身份追蹤，可針對數位貨幣反洗錢市場痛點，提供數位貨幣KYC/AML調查軟體，協助加密資產服務提供商、金融機構以及政府機關，即時自動辨識數位交易的風險，並生成可疑交易報告(Suspicious Transaction Report, STR)，打擊金融犯罪。

鏈奇科技公司的調查軟體「UnBlockGUI」可自動進行KYC及「了解你的交易」（KYT），並且大幅降低誤報。此套軟體可辨識可疑人物，明確記錄調查過程，已多次作為全球各國法院的證據；並且能無縫追蹤比特幣、比特幣現金、以太幣、萊特幣和其他加密貨幣之間的交易。

梁鴻烈指出，鏈奇科技的優勢有三，首先，鏈奇收集暗網非法交易數據，擁有相對完整且多面向的暗網資料，可深層追蹤數位貨幣的流向。其次是其AI預測模型，可在交易或損失發生之前偵測可疑活動，第三是跨鏈追蹤，能夠一次追蹤多個鏈，並透過私有幣解決方案(Private Coin Solution)，支援法幣對加密貨幣(fiat-crypto)以及不同加密貨幣(crypto-crypto)之間的追蹤。

資誠表示，鏈奇科技參加新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心的第三屆加速計畫，於2020年7月15日Demo Day，從14家新創公司脫穎而出，榮獲最大獎項「最具潛力投資新創獎」，獲得藍濤基金10萬美元投資額。