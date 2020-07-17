緯創旗下2家公司 以138億元賣給立訊集團
緯創今（17）日召開董事會，會中通過出售集團旗下緯新資通(昆山)有限公司、緯創投資(江蘇)有限公司及其相關業務予立訊集團，交易之對價暫定為人民幣33億元 (約合台幣138億元)。
本交易後續簽署正式交易文件及相關合約後，未來需依法登記、備案或取得相關主管機關之核准，預計於今年年底前完成所有程序。本公司將於交易實際完成時，依相關法令規定另行辦理公告申報。
展望未來，緯創將持續聚焦於業務組合及全球布局之優化以因應外在環境的快速變遷。完成此交易後，緯創將更加積極於未來關鍵技術的投資與開發，加速投入如5G、人工智慧(AI)、車載裝置與智慧醫療等新事業領域之發展，以進一步強化公司的產品組合與獲利提升。此外，為了更加完善支援並滿足不同客戶之業務與生產需求，緯創不僅對作為營運總部的台灣將加重投資，同時對墨西哥、印度、馬來西亞、越南、捷克與中國大陸等製造據點也將持續發展。
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