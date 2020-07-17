不用出國！高市經發局攜宏達電 秀《蒙娜麗莎》VR

宏達電（2498）今（17）日宣布，由工業局及高雄市政府經發局主導，聯手資策會和宏達電於高雄市推廣藝術暨教育活動，特別邀請展出法國羅浮宮與宏達電 Vive Arts合作的《蒙娜麗莎：越界視野》，致力將創新科技、藝術美學及共享知識帶給高雄民眾。

為讓藝術美學能深植於高雄市民生活中，並能讓民眾零距離接觸國際級創世鉅作，也能讓老師及學生體驗一場免費且無價的藝術之旅，工業局及高雄市政府經發局特別規劃安排於高雄展出法國羅浮宮「紀念達文西逝世500週年特展」的《蒙娜麗莎：越界視野》VR體驗，無法親臨羅浮宮的民眾及學生，可來高雄在虛擬空間中細細地欣賞《蒙娜麗莎》畫作以及羅浮宮中其他達文西藝術作品。

高雄市政府經發局代理局長王宏榮指出，去年曾在南故宮展出的「蒙娜麗莎－越界視野」是首次在法國以外舉辦的相關展覽，也是非常值得一看的鉅作。市府特別於暑假期間規劃「藝窺究竟 散播美力」藝術暨教育推廣計畫，首波開放高雄市高中職以下學生優先觀賞，8月1日起同步開放民眾免費體驗，邀請民眾把握展覽期間，免出國來KOSMOSPOT x VIVELAND VR虛擬實境樂園感受蒙娜麗莎微笑的神秘魔力。

宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，VR虛擬實境技術與藝術結合，除了能讓作品得以數位永久保存外，也提供人們另一個探索教育的方法，透過VR虛擬實境的建立，讓人能走入畫中，零距離地沉浸、欣賞畫家筆觸的層層色彩，能更多角度及更真實感受創作者所想帶給觀賞者的感覺，還能讓人瞬間飛往世界各地博物館，幫助時間、資源有限的人也能欣賞藝術品。台灣是除法國以外第一個國家展出《蒙娜麗莎－越界視野》，現在不用出國就能造訪羅浮宮。

為讓高雄民眾有充分的時間觀賞作品，並且人人都能有機會觀賞，此次將於大魯閣草衙道購物中心「KOSMOSPOT x VIVELAND VR虛擬實境樂園」展出《蒙娜麗莎－越界視野》，展覽時間至9月30日，為期約2個半月的展覽期提供民眾免費觀賞。