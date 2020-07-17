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【今日精摘】監院人事闖關通過╱再增2例境外移入

逾800萬人持三倍券 小米手環、氣泡水機人氣新品輕鬆買

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
泰式酸辣爆米花。 圖／Magi Planet星球工坊提供
泰式酸辣爆米花。 圖／Magi Planet星球工坊提供

根據經濟部中企處截至今（17）日下午4時的統計資料顯示，完成三倍券紙本領取和數位綁定的人數，已達8,425,863人，很快就要逼近千萬人，不少品牌也選在此時推出重量級新品，趕搭這次報復性消費熱潮，搶食三倍券大餅。

被許多台灣米粉敲碗好一陣子的「小米手環5」今（17）日正式在台開賣，挾著小米手環4奪下全球最熱銷智慧手環的氣勢，小米手環5的1.1吋動態彩色大螢幕更吸睛，不僅較上一代手環顯示面積提升20%，且還內建65＋款主題表盤並首度支援客製化表盤。

此外，「小米手環5」還新添女性健康管理功能，針對女性每月的小秘密提供完整紀錄功能，並能在生理期來臨前提供貼心提醒。同時，在運動習慣培養上，則新增了橢圓機、瑜珈、划船機、室內腳踏車與跳繩等5種運動模式，監測每種運動姿勢、心率、速度及卡路里消耗。

且「小米手環5」的專屬腕帶還多達8色，除了標配的石墨黑外，另有活力黃、深青色、深空藍、藕荷粉、淡綠色、動感橙與古銅紫。同時，這次小米還同步推出入門款的小米手環4C，以及便攜相片印表機和LED智慧燈泡白光版。

近年來氣泡水機相當熱夯，知名品牌sodastream今年適逢登台10周年，10年來共引進9種不同系列氣泡水機，而sodastream氣泡水機最特別之處，在於可調節式的氣體注入量，也是令許多消費主喜歡的功能之一，無論是微氣泡、多氣泡，或是嗆氣泡都可以任憑喜好選擇。

Sodastream的經典款，除了有可以隨選三段氣泡的旗艦款Power Source、經典熱銷款SPIRIT系列、絕美設計款Source等產品外，今年還再推出SPIRIT新色 DÉCOR COLLECTION 氣泡水機「小清新．自宅美學」3款新色。

爆米花人氣品牌Magi Planet星球工坊不僅針對炎熱夏日推出「泰式酸辣爆米花」，將泰國的代表料理-TOM YUM冬蔭湯化為零嘴，以正宗泰式檸檬葉、香茅搭配多種香料，呈現酸辣帶勁的異國風味，希望帶來味蕾上的新刺激外，隨著三倍券上路，Magi Planet星球工坊也同步祭出超值優惠，自即日起至9月30日至全台門市使用「振興三倍券」消費，並出示官方LINE@會員，將加碼再送6包（10g）分享包，刺激消費。

氣泡水機Sodastream今夏推出SPIRIT新色 DÉCOR COLLECTION 氣泡水機「小清新．自宅美學」3款新色。 圖／恆隆行提供
氣泡水機Sodastream今夏推出SPIRIT新色 DÉCOR COLLECTION 氣泡水機「小清新．自宅美學」3款新色。 圖／恆隆行提供
小米手環5。 圖／小米提供
小米手環5。 圖／小米提供

小米手環 三倍券

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